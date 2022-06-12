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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 157 из 157«1...155156157
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14290
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.06.22 - 01:13
#2341
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Как то что то делаем..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16803
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.06.22 - 03:11
#2342
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Цитата:
111:
Там еще форма с теми ремнями

Там это где? На твоей фотке нет никаких ремней. Так и с чего ты взял, что это российский солдат?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14290
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.06.22 - 09:51
#2343
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Цитата:
maxsaf:
На твоей фотке нет

Ищите как говорится и обрящете..
Ты хочешь чтобы я трупы гниющие тут выклал, без голов и ног?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16803
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.06.22 - 14:17
#2344
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Цитата:
111:
Ты хочешь чтобы я трупы гниющие тут выклал, без голов и ног?

Брехать перестань для начала и фейк всякий сомнительный тут выкладывать :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14290
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.06.22 - 15:40
#2345
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Цитата:
maxsaf:
Брехать перестань для

Это к независимым российски журналистам..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14290
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.06.22 - 15:54
#2346
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Хорошо сидим.
Или стоим..
Или лежим..

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Эл-починно
* Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
16
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.06.22 - 15:59
#2347
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Цитата:
111:
Это к независимым российски журналистам..

А что сними не так?
Нет, конечно с Арестовичами не сравнить. :lol: Но тем не менее
:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14290
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.06.22 - 16:03
#2348
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Цитата:
Эл-починно:
Но тем не менее

Смотрел сводки Юрия Подоляка, но Михаила еще не знаю кто такой.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
16
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.06.22 - 16:05
#2349
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Цитата:
111:
но Михаила еще не знаю кто такой.

С апреля 2020 года советник Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента Украины[1]. Занимает 3-е место в рейтинге 100 самых влиятельных украинцев по версии журнала «Фокус»[2]. :lol:
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