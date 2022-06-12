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≡ Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44441
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле
Отправлено: 12.06.22 - 13:44
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В этом году на июль приходится 20 рабочих дней и 11 выходных для казахстанцев, работающих пять дней в неделю. При шестидневной рабочей неделе – 25 рабочих дней и шесть выходных
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25002
Re: Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле
Отправлено: 12.06.22 - 13:44
#1
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День Рождения Астаны, поставте - назад.
На 10 июня, так вроде - было... :lol: ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16803
Re: Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле
Отправлено: 12.06.22 - 14:09
#2
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Цитата:
drakon:

Надо бы сначала название вернуть :lol:
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25002
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле
Отправлено: 12.06.22 - 14:54
#3
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Цитата:
maxsaf:
Надо бы сначала название вернуть :lol:

Хочу - Целиноград... :-o
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