Отправлено: - 19:36

electro:

Потому что, в основном там узбеки. Они давно смекнули, если они будут говорить на узбекском, не поймут их, если с ними будут говорить по-казахски, не поймут они. Поэтому все говорят на русском. Всё просто.

Цитата:Узбеки,Таджики которые живут в Казахстане без проблем говорят и понимают по казахски.