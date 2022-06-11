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Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44440
Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
Отправлено: 11.06.22 - 15:04
Из столицы он начнёт курсировать 2 июля. В АО "Пассажирские перевозки" уточнили, что поезда №81/82 сообщением Нур-Султан Нурлы жол – Костанай с вагонами Тальго будут курсировать через день.
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Re: Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
Отправлено: 11.06.22 - 15:04
Лучше в Чимкент прямой поезд пустите
Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
Отправлено: 11.06.22 - 15:50
Нур-Султа - Берлин,
надо вводить...
надо вводить...
Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
Отправлено: 11.06.22 - 16:06
А ваще можно из КОстаная,
в Гамбург, поезд - запустить...
в Гамбург, поезд - запустить...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 340
Re: Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
Отправлено: 11.06.22 - 16:10
Я бы тоже в Шымкент, фрукты . тепло, еда копейки, работы конечно нет, но на месяц, классно. Кстати кто не знает, городские жители в основном русскоязычные. Я сам удивился
Re: Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
Отправлено: 11.06.22 - 19:15
Цитата:
Потому что, в основном там узбеки.
Они давно смекнули, если они будут говорить на узбекском, не поймут их, если с ними будут говорить по-казахски, не поймут они. Поэтому все говорят на русском. Всё просто.
saba:
Кстати кто не знает, городские жители в основном русскоязычные. Я сам удивился
Кстати кто не знает, городские жители в основном русскоязычные. Я сам удивился
Потому что, в основном там узбеки.
Они давно смекнули, если они будут говорить на узбекском, не поймут их, если с ними будут говорить по-казахски, не поймут они. Поэтому все говорят на русском. Всё просто.
Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
Отправлено: 11.06.22 - 19:36
Цитата:
Узбеки,Таджики которые живут в Казахстане без проблем говорят и понимают по казахски.
electro:
Потому что, в основном там узбеки. Они давно смекнули, если они будут говорить на узбекском, не поймут их, если с ними будут говорить по-казахски, не поймут они. Поэтому все говорят на русском. Всё просто.
Потому что, в основном там узбеки. Они давно смекнули, если они будут говорить на узбекском, не поймут их, если с ними будут говорить по-казахски, не поймут они. Поэтому все говорят на русском. Всё просто.
Узбеки,Таджики которые живут в Казахстане без проблем говорят и понимают по казахски.
Re: Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
Отправлено: 11.06.22 - 20:33
Цитата:
Допустим.
Я сужу по увиденному и услышанному. Будучи на рынке и наблюдая со стороны, мной и был сделан такой вывод. Конечно, это может быть совпадением.
Добринцофф:
Допустим.
Я сужу по увиденному и услышанному. Будучи на рынке и наблюдая со стороны, мной и был сделан такой вывод. Конечно, это может быть совпадением.
Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
Отправлено: 11.06.22 - 20:48
Цитата:
Будучи каждый день на рынке,я вижу как узбеки , таджики без проблем общаются на казахском и русском ну и само собой на своём родном языке.
electro:
Будучи на рынке и наблюдая со стороны, мной и был сделан такой вывод. Конечно, это может быть совпадением.
Будучи на рынке и наблюдая со стороны, мной и был сделан такой вывод. Конечно, это может быть совпадением.
Будучи каждый день на рынке,я вижу как узбеки , таджики без проблем общаются на казахском и русском ну и само собой на своём родном языке.
Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
Отправлено: 11.06.22 - 20:52
Добринцов, разговор был за юга.
Вы что, там каждый день?
Вы что, там каждый день?
Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
Отправлено: 11.06.22 - 20:53
Именно в Чимкенте, каково же было удивление-то
Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
Отправлено: 11.06.22 - 20:55
Возможно, что нация мобильная. А может, и жизнь заставила. Не знаю.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3138
Re: Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
Отправлено: 11.06.22 - 21:58
Цитата://функционал "Лист ожидания".//
И денежки снова в карман семейки ??
И денежки снова в карман семейки ??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5321
Re: Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
Отправлено: 12.06.22 - 13:06
[u]￼ ￼
Нур-Султа - Берлин,
надо вводить
Кстати какой-то поезд ходил из Беларуси, его не восстановили?
Нур-Султа - Берлин,
надо вводить
Кстати какой-то поезд ходил из Беларуси, его не восстановили?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8565
Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
Отправлено: 12.06.22 - 13:19
Цитата:
Караганда - Барановичи был маршрут. Пока тишина. Уже и ковид подох... теперь политика .
сайлау курманов:
Кстати какой-то поезд ходил из Беларуси, его не восстановили?
Кстати какой-то поезд ходил из Беларуси, его не восстановили?
Караганда - Барановичи был маршрут. Пока тишина. Уже и ковид подох... теперь политика .
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