Отправлено: - 10:14

111:

Ну так... Ворованного зерна со скидкой конечно у России огромное количество..

Цитата:Капец ты клоун. Фейки смотрю ложками ешь. То про стиральные машинки, то про зерно. Даже в ООН признали что про зерно фейк. Но тролли как обычно схавают.