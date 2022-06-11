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Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44440
Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 11.06.22 - 12:13
В Казахстане четвёртый месяц подряд растут цены на молочную продукцию. Весь ассортимент подорожал как минимум в полтора раза. С чем это связано и что будет с ценами дальше, читайте в этом материале.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1240
Re: Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 11.06.22 - 12:13
В ДЭПовских магазинах у нас, и на их прилавках - шаром покати, ассортимент упал сильно. За то в Челябинске весь их ассортимент - бери не хочу. И в тетрапаке и вся кисломолочка присутствует и даже сливочное масло есть, которого у нас не продают уже давно. Видать более маржинальный рынок. Обидно немного.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5321
Re: Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 11.06.22 - 20:38
Вчера только была инфа, что у ферм совсем даром хотят покупать молоко, по 160 тенге, когда после переработки она в два раза дорожает. Последние совсем стыд потеряли , мало того что снимают жир с молока, умудряются кефир нежирный накрутить на 150%. Колхозники режут скот и не хотят работать задарма
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 848
Re: Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 11.06.22 - 21:28
Друзья
Это что за слова такие?
Дорожает
Подорожало
Растут цены
Цены подскочили
поднялись цены
цены точно уже не снизятся и, скорее всего, продолжат расти
Объясните
Это что за слова такие?
Дорожает
Подорожало
Растут цены
Цены подскочили
поднялись цены
цены точно уже не снизятся и, скорее всего, продолжат расти
Объясните
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3138
Re: Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 11.06.22 - 23:09
Цитата:
В апреле слетал в Грузию,( однокурсник сына женил, приглашал), во второй день повозил меня по городу, по памятным местам, заходили и в супермаркеты и магазинчики у дома, так вот: - почти ВСЯ продуктовая линейка - ГРУЗИНСКАЯ, страна ПОЛНОСТЬЮ себя ОБЕСПЕЧИВАЕТ своими продуктами, импортного почти и не видел.
Грузины на мой вопрос: почему так, отвечали - это последствия реформ Мишико.
И теперь вопрос: - кто эффективный президент: тот который без природных богатств работал и добился продовольственной безопасности и теперь сидит за это в тюрьме, или тот кто 30 лет сидел на ДАРМОВОЙ нефтяной игле и вся продуктовая лавка сплошь из импорта, зато ВСЯ семья сплошь миллиардеры??
сайлау курманов:
Последние совсем стыд потеряли ,
Последние совсем стыд потеряли ,
В апреле слетал в Грузию,( однокурсник сына женил, приглашал), во второй день повозил меня по городу, по памятным местам, заходили и в супермаркеты и магазинчики у дома, так вот: - почти ВСЯ продуктовая линейка - ГРУЗИНСКАЯ, страна ПОЛНОСТЬЮ себя ОБЕСПЕЧИВАЕТ своими продуктами, импортного почти и не видел.
Грузины на мой вопрос: почему так, отвечали - это последствия реформ Мишико.
И теперь вопрос: - кто эффективный президент: тот который без природных богатств работал и добился продовольственной безопасности и теперь сидит за это в тюрьме, или тот кто 30 лет сидел на ДАРМОВОЙ нефтяной игле и вся продуктовая лавка сплошь из импорта, зато ВСЯ семья сплошь миллиардеры??
Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 11.06.22 - 23:18
Цитата:
И что здесь хорошего? Какой смысл например Канаде полностью обеспечивать себя своими бананами если их можно всегда привезти за копейки из Эквадора? Я таких примеров могу сколько угодно назвать, когда просто глупо делать самим и намного дешевле привозить. Так в чем там заслуга Мишко? В том что он не смог нормально логистику выстроить?
ACROS:
почти ВСЯ продуктовая линейка - ГРУЗИНСКАЯ, страна ПОЛНОСТЬЮ себя ОБЕСПЕЧИВАЕТ своими продуктами, импортного почти и не видел.
почти ВСЯ продуктовая линейка - ГРУЗИНСКАЯ, страна ПОЛНОСТЬЮ себя ОБЕСПЕЧИВАЕТ своими продуктами, импортного почти и не видел.
И что здесь хорошего? Какой смысл например Канаде полностью обеспечивать себя своими бананами если их можно всегда привезти за копейки из Эквадора? Я таких примеров могу сколько угодно назвать, когда просто глупо делать самим и намного дешевле привозить. Так в чем там заслуга Мишко? В том что он не смог нормально логистику выстроить?
Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 11.06.22 - 23:32
Цитата:
Зачем Казахстану обеспечивать себя своими мандаринами? Не проще все засеять зерном, кукурузой, рапсом, а на оставшихся землях разводить несметные стада коров и баранов? Это ли не продовольственная безопасность?
[Исправлено: maxsaf, 11.06.2022 - 23:33]
ACROS:
страна ПОЛНОСТЬЮ себя ОБЕСПЕЧИВАЕТ своими продуктами, импортного почти и не видел.
страна ПОЛНОСТЬЮ себя ОБЕСПЕЧИВАЕТ своими продуктами, импортного почти и не видел.
Зачем Казахстану обеспечивать себя своими мандаринами? Не проще все засеять зерном, кукурузой, рапсом, а на оставшихся землях разводить несметные стада коров и баранов? Это ли не продовольственная безопасность?
[Исправлено: maxsaf, 11.06.2022 - 23:33]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11237
Re: Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 12.06.22 - 09:09
Цитата:
Ух ты! Я в первые в газете у журналистов нашёл ошибку в статье!. Исправьте. Не полтора года а уже более 30 лет это мы наблюдаем))
Рост стоимости молочных продуктов наблюдается уже полтора года
Ух ты! Я в первые в газете у журналистов нашёл ошибку в статье!. Исправьте. Не полтора года а уже более 30 лет это мы наблюдаем))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3138
Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 12.06.22 - 10:51
Цитата:
Прямо, второй назарбаев: "....зачем нам вообще работать, мы можем ВСЁ это купить, наши предки НИКОГДА не работали: - пасли несметные табуны и скакали по степям...." - где то я это уже слышал , лет двадцать - тридцать назад, на заре независимости, когда под этот шумок делили скважины, заводы и фабрики.
maxsaf:
Зачем Казахстану обеспечивать себя
Зачем Казахстану обеспечивать себя
Прямо, второй назарбаев: "....зачем нам вообще работать, мы можем ВСЁ это купить, наши предки НИКОГДА не работали: - пасли несметные табуны и скакали по степям...." - где то я это уже слышал , лет двадцать - тридцать назад, на заре независимости, когда под этот шумок делили скважины, заводы и фабрики.
Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 12.06.22 - 11:42
Цитата:
На какие шиши? ))
Цитата:
Скважин своих нет
Цитата:
Табунов тоже нет
На что покупать собрались, милейший?)
ACROS:
зачем нам вообще работать, мы можем ВСЁ это купить, наши
зачем нам вообще работать, мы можем ВСЁ это купить, наши
На какие шиши? ))
Цитата:
ACROS:
когда под этот шумок делили скважины, заводы и фабрики.
когда под этот шумок делили скважины, заводы и фабрики.
Скважин своих нет
Цитата:
ACROS:
пасли несметные табуны и скакали по степям....
пасли несметные табуны и скакали по степям....
Табунов тоже нет
На что покупать собрались, милейший?)
Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 12.06.22 - 11:43
Цитата:
Есть такая работа - пастух. Вот ее и надо возраждать
ACROS:
НИКОГДА не работали: - пасли
НИКОГДА не работали: - пасли
Есть такая работа - пастух. Вот ее и надо возраждать
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8565
Re: Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 12.06.22 - 12:52
Цитата:
правильный ответ - Лукашенко. Страна без нефти и газа, но в любом магазине практически ВСЁ своё... от брестских ковров, помады, колготок, еды, до холодильников и машин.
Я давно говорил, если президент колхозник, то с соседями можно и не дружить, но народ будет сытый, а если дипломат, то дружить будет направо и налево, но народ будет нищенствовать.
Цитата:
тююю, а шо таки не развели за 30 лет, чтобы как казахской поговорке: будет баран- будет всё?
Цитата:
в кунайской венеции, тобыльской астане, микрорайонах аэропорт и юбилейный, куда пастухи едут, их профессия не нужна.... хотя со временем и там начнут пасти, думаю.
ACROS:
тот который без природных богатств работал и добился продовольственной безопасности
тот который без природных богатств работал и добился продовольственной безопасности
правильный ответ - Лукашенко. Страна без нефти и газа, но в любом магазине практически ВСЁ своё... от брестских ковров, помады, колготок, еды, до холодильников и машин.
Я давно говорил, если президент колхозник, то с соседями можно и не дружить, но народ будет сытый, а если дипломат, то дружить будет направо и налево, но народ будет нищенствовать.
Цитата:
maxsaf:
Не проще все засеять зерном, кукурузой, рапсом, а на оставшихся землях разводить несметные стада коров и баранов?
Не проще все засеять зерном, кукурузой, рапсом, а на оставшихся землях разводить несметные стада коров и баранов?
тююю, а шо таки не развели за 30 лет, чтобы как казахской поговорке: будет баран- будет всё?
Цитата:
maxsaf:
Есть такая работа - пастух. Вот ее и надо возраждать
Есть такая работа - пастух. Вот ее и надо возраждать
в кунайской венеции, тобыльской астане, микрорайонах аэропорт и юбилейный, куда пастухи едут, их профессия не нужна.... хотя со временем и там начнут пасти, думаю.
Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 12.06.22 - 13:24
Цитата:
В целом баранов достаточно. Сьедобных мало (С)
yudjin:
чтобы как казахской поговорке: будет баран- будет всё?
чтобы как казахской поговорке: будет баран- будет всё?
В целом баранов достаточно. Сьедобных мало (С)
Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 12.06.22 - 13:25
Цитата:
Хотят психологами быть на форуме
yudjin:
тююю, а шо таки не развели за 30 лет
тююю, а шо таки не развели за 30 лет
Хотят психологами быть на форуме
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