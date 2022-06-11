Отправлено: - 23:18

ACROS:

почти ВСЯ продуктовая линейка - ГРУЗИНСКАЯ, страна ПОЛНОСТЬЮ себя ОБЕСПЕЧИВАЕТ своими продуктами, импортного почти и не видел.

Цитата:И что здесь хорошего? Какой смысл например Канаде полностью обеспечивать себя своими бананами если их можно всегда привезти за копейки из Эквадора? Я таких примеров могу сколько угодно назвать, когда просто глупо делать самим и намного дешевле привозить. Так в чем там заслуга Мишко? В том что он не смог нормально логистику выстроить?