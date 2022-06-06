Отправлено: - 22:55

ACROS:

Давайте, края соблюдайте: - мухи вам, котлеты мне.

ACROS:

С какой стати ?? У Сероус, Ахметовых, и прочих: к ним ваши вопросы.

Цитата:Теперь я точно вижу в вас честность и справедливость.Цитата:Так с той, что им же кто-то ещё аплодировал, сидя в зале или там на митингах.Или где?