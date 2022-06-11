Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+21°C
  • 752 мм рт.ст.
  • 49% влажность
  • З, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44440
Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 11.06.22 - 12:13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане четвёртый месяц подряд растут цены на молочную продукцию. Весь ассортимент подорожал как минимум в полтора раза. С чем это связано и что будет с ценами дальше, читайте в этом материале.
Читать новость

olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1240
Re: Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 11.06.22 - 12:13
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ДЭПовских магазинах у нас, и на их прилавках - шаром покати, ассортимент упал сильно. За то в Челябинске весь их ассортимент - бери не хочу. И в тетрапаке и вся кисломолочка присутствует и даже сливочное масло есть, которого у нас не продают уже давно. Видать более маржинальный рынок. Обидно немного.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5321
Re: Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 11.06.22 - 20:38
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера только была инфа, что у ферм совсем даром хотят покупать молоко, по 160 тенге, когда после переработки она в два раза дорожает. Последние совсем стыд потеряли , мало того что снимают жир с молока, умудряются кефир нежирный накрутить на 150%. Колхозники режут скот и не хотят работать задарма
Профайл Посетить вебсайт
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
848
Re: Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 11.06.22 - 21:28
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья
Это что за слова такие?

Дорожает
Подорожало
Растут цены
Цены подскочили
поднялись цены
цены точно уже не снизятся и, скорее всего, продолжат расти

Объясните
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3138
Re: Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 11.06.22 - 23:09
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Последние совсем стыд потеряли ,


В апреле слетал в Грузию,( однокурсник сына женил, приглашал), во второй день повозил меня по городу, по памятным местам, заходили и в супермаркеты и магазинчики у дома, так вот: - почти ВСЯ продуктовая линейка - ГРУЗИНСКАЯ, страна ПОЛНОСТЬЮ себя ОБЕСПЕЧИВАЕТ своими продуктами, импортного почти и не видел.

Грузины на мой вопрос: почему так, отвечали - это последствия реформ Мишико.

И теперь вопрос: - кто эффективный президент: тот который без природных богатств работал и добился продовольственной безопасности и теперь сидит за это в тюрьме, или тот кто 30 лет сидел на ДАРМОВОЙ нефтяной игле и вся продуктовая лавка сплошь из импорта, зато ВСЯ семья сплошь миллиардеры??
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16801
Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 11.06.22 - 23:18
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
почти ВСЯ продуктовая линейка - ГРУЗИНСКАЯ, страна ПОЛНОСТЬЮ себя ОБЕСПЕЧИВАЕТ своими продуктами, импортного почти и не видел.

И что здесь хорошего? Какой смысл например Канаде полностью обеспечивать себя своими бананами если их можно всегда привезти за копейки из Эквадора? Я таких примеров могу сколько угодно назвать, когда просто глупо делать самим и намного дешевле привозить. Так в чем там заслуга Мишко? В том что он не смог нормально логистику выстроить?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16801
Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 11.06.22 - 23:32
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
страна ПОЛНОСТЬЮ себя ОБЕСПЕЧИВАЕТ своими продуктами, импортного почти и не видел.

Зачем Казахстану обеспечивать себя своими мандаринами? Не проще все засеять зерном, кукурузой, рапсом, а на оставшихся землях разводить несметные стада коров и баранов? Это ли не продовольственная безопасность?

[Исправлено: maxsaf, 11.06.2022 - 23:33]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11237
Re: Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 12.06.22 - 09:09
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рост стоимости молочных продуктов наблюдается уже полтора года

Ух ты! Я в первые в газете у журналистов нашёл ошибку в статье!. Исправьте. Не полтора года а уже более 30 лет это мы наблюдаем))
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3138
Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 12.06.22 - 10:51
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Зачем Казахстану обеспечивать себя


Прямо, второй назарбаев: "....зачем нам вообще работать, мы можем ВСЁ это купить, наши предки НИКОГДА не работали: - пасли несметные табуны и скакали по степям...." - где то я это уже слышал , лет двадцать - тридцать назад, на заре независимости, когда под этот шумок делили скважины, заводы и фабрики.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16801
Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 12.06.22 - 11:42
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
зачем нам вообще работать, мы можем ВСЁ это купить, наши

На какие шиши? ))


Цитата:
ACROS:
когда под этот шумок делили скважины, заводы и фабрики.

Скважин своих нет
Цитата:
ACROS:
пасли несметные табуны и скакали по степям....

Табунов тоже нет :lol:
На что покупать собрались, милейший?)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16801
Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 12.06.22 - 11:43
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
НИКОГДА не работали: - пасли

Есть такая работа - пастух. Вот ее и надо возраждать :lol:
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8565
Re: Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 12.06.22 - 12:52
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
тот который без природных богатств работал и добился продовольственной безопасности

правильный ответ - Лукашенко. Страна без нефти и газа, но в любом магазине практически ВСЁ своё... от брестских ковров, помады, колготок, еды, до холодильников и машин.

Я давно говорил, если президент колхозник, то с соседями можно и не дружить, но народ будет сытый, а если дипломат, то дружить будет направо и налево, но народ будет нищенствовать.

Цитата:
maxsaf:
Не проще все засеять зерном, кукурузой, рапсом, а на оставшихся землях разводить несметные стада коров и баранов?

тююю, а шо таки не развели за 30 лет, чтобы как казахской поговорке: будет баран- будет всё?

Цитата:
maxsaf:
Есть такая работа - пастух. Вот ее и надо возраждать

в кунайской венеции, тобыльской астане, микрорайонах аэропорт и юбилейный, куда пастухи едут, их профессия не нужна.... хотя со временем и там начнут пасти, думаю.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16801
Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 12.06.22 - 13:24
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
чтобы как казахской поговорке: будет баран- будет всё?

В целом баранов достаточно. Сьедобных мало (С) :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16801
Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 12.06.22 - 13:25
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
тююю, а шо таки не развели за 30 лет

Хотят психологами быть на форуме :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS