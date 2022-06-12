Прогноз на 5 дней
ясно+18°C
  • 752 мм рт.ст.
  • 68% влажность
  • З-СЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Снижение цен на пшеницу до 130 тыс. тенге за тонну прогнозируют в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44440
Снижение цен на пшеницу до 130 тыс. тенге за тонну прогнозируют в Казахстане
Отправлено: 12.06.22 - 09:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В том случае, если погода позволит Казахстану получить средний урожай пшеницы (это 14-15 млн тонн), стоимость зерна снизится с нынешних 170 тыс. тенге/тонна до 125-130 тыс. Таким прогнозом поделился официальный представитель-эксперт Зернового союза Казахстана.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14284
Re: Снижение цен на пшеницу до 130 тыс. тенге за тонну...
Отправлено: 12.06.22 - 09:49
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так...
Ворованного зерна со скидкой конечно у России огромное количество..
Интересно, успеет ли она захватить все пастбища Украины к осени, чтобы украсть весь урожай..
Профайл
viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
379
Снижение цен на пшеницу до 130 тыс. тенге за тонну прогнозируют в Казахстане
Отправлено: 12.06.22 - 10:14
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну так... Ворованного зерна со скидкой конечно у России огромное количество..

Капец ты клоун. Фейки смотрю ложками ешь. То про стиральные машинки, то про зерно. Даже в ООН признали что про зерно фейк. Но тролли как обычно схавают.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS