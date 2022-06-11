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Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44440
Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 11.06.22 - 12:13
В Казахстане четвёртый месяц подряд растут цены на молочную продукцию. Весь ассортимент подорожал как минимум в полтора раза. С чем это связано и что будет с ценами дальше, читайте в этом материале.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1240
Re: Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 11.06.22 - 12:13
В ДЭПовских магазинах у нас, и на их прилавках - шаром покати, ассортимент упал сильно. За то в Челябинске весь их ассортимент - бери не хочу. И в тетрапаке и вся кисломолочка присутствует и даже сливочное масло есть, которого у нас не продают уже давно. Видать более маржинальный рынок. Обидно немного.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5319
Re: Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 11.06.22 - 20:38
Вчера только была инфа, что у ферм совсем даром хотят покупать молоко, по 160 тенге, когда после переработки она в два раза дорожает. Последние совсем стыд потеряли , мало того что снимают жир с молока, умудряются кефир нежирный накрутить на 150%. Колхозники режут скот и не хотят работать задарма
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 848
Re: Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 11.06.22 - 21:28
Друзья
Это что за слова такие?
Дорожает
Подорожало
Растут цены
Цены подскочили
поднялись цены
цены точно уже не снизятся и, скорее всего, продолжат расти
Объясните
Это что за слова такие?
Дорожает
Подорожало
Растут цены
Цены подскочили
поднялись цены
цены точно уже не снизятся и, скорее всего, продолжат расти
Объясните
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3136
Re: Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 11.06.22 - 23:09
Цитата:
В апреле слетал в Грузию,( однокурсник сына женил, приглашал), во второй день повозил меня по городу, по памятным местам, заходили и в супермаркеты и магазинчики у дома, так вот: - почти ВСЯ продуктовая линейка - ГРУЗИНСКАЯ, страна ПОЛНОСТЬЮ себя ОБЕСПЕЧИВАЕТ своими продуктами, импортного почти и не видел.
Грузины на мой вопрос: почему так, отвечали - это последствия реформ Мишико.
И теперь вопрос: - кто эффективный президент: тот который без природных богатств работал и добился продовольственной безопасности и теперь сидит за это в тюрьме, или тот кто 30 лет сидел на ДАРМОВОЙ нефтяной игле и вся продуктовая лавка сплошь из импорта, зато ВСЯ семья сплошь миллиардеры??
сайлау курманов:
Последние совсем стыд потеряли ,
Последние совсем стыд потеряли ,
В апреле слетал в Грузию,( однокурсник сына женил, приглашал), во второй день повозил меня по городу, по памятным местам, заходили и в супермаркеты и магазинчики у дома, так вот: - почти ВСЯ продуктовая линейка - ГРУЗИНСКАЯ, страна ПОЛНОСТЬЮ себя ОБЕСПЕЧИВАЕТ своими продуктами, импортного почти и не видел.
Грузины на мой вопрос: почему так, отвечали - это последствия реформ Мишико.
И теперь вопрос: - кто эффективный президент: тот который без природных богатств работал и добился продовольственной безопасности и теперь сидит за это в тюрьме, или тот кто 30 лет сидел на ДАРМОВОЙ нефтяной игле и вся продуктовая лавка сплошь из импорта, зато ВСЯ семья сплошь миллиардеры??
Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 11.06.22 - 23:18
Цитата:
И что здесь хорошего? Какой смысл например Канаде полностью обеспечивать себя своими бананами если их можно всегда привезти за копейки из Эквадора? Я таких примеров могу сколько угодно назвать, когда просто глупо делать самим и намного дешевле привозить. Так в чем там заслуга Мишко? В том что он не смог нормально логистику выстроить?
ACROS:
почти ВСЯ продуктовая линейка - ГРУЗИНСКАЯ, страна ПОЛНОСТЬЮ себя ОБЕСПЕЧИВАЕТ своими продуктами, импортного почти и не видел.
почти ВСЯ продуктовая линейка - ГРУЗИНСКАЯ, страна ПОЛНОСТЬЮ себя ОБЕСПЕЧИВАЕТ своими продуктами, импортного почти и не видел.
И что здесь хорошего? Какой смысл например Канаде полностью обеспечивать себя своими бананами если их можно всегда привезти за копейки из Эквадора? Я таких примеров могу сколько угодно назвать, когда просто глупо делать самим и намного дешевле привозить. Так в чем там заслуга Мишко? В том что он не смог нормально логистику выстроить?
Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 11.06.22 - 23:32
Цитата:
Зачем Казахстану обеспечивать себя своими мандаринами? Не проще все засеять зерном, кукурузой, рапсом, а на оставшихся землях разводить несметные стада коров и баранов? Это ли не продовольственная безопасность?
[Исправлено: maxsaf, 11.06.2022 - 23:33]
ACROS:
страна ПОЛНОСТЬЮ себя ОБЕСПЕЧИВАЕТ своими продуктами, импортного почти и не видел.
страна ПОЛНОСТЬЮ себя ОБЕСПЕЧИВАЕТ своими продуктами, импортного почти и не видел.
Зачем Казахстану обеспечивать себя своими мандаринами? Не проще все засеять зерном, кукурузой, рапсом, а на оставшихся землях разводить несметные стада коров и баранов? Это ли не продовольственная безопасность?
[Исправлено: maxsaf, 11.06.2022 - 23:33]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11237
Re: Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 12.06.22 - 09:09
Цитата:
Ух ты! Я в первые в газете у журналистов нашёл ошибку в статье!. Исправьте. Не полтора года а уже более 30 лет это мы наблюдаем))
Рост стоимости молочных продуктов наблюдается уже полтора года
Ух ты! Я в первые в газете у журналистов нашёл ошибку в статье!. Исправьте. Не полтора года а уже более 30 лет это мы наблюдаем))
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