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≡ Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44440
Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 11.06.22 - 12:13
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В Казахстане четвёртый месяц подряд растут цены на молочную продукцию. Весь ассортимент подорожал как минимум в полтора раза. С чем это связано и что будет с ценами дальше, читайте в этом материале.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1240
Re: Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 11.06.22 - 12:13
#1
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В ДЭПовских магазинах у нас, и на их прилавках - шаром покати, ассортимент упал сильно. За то в Челябинске весь их ассортимент - бери не хочу. И в тетрапаке и вся кисломолочка присутствует и даже сливочное масло есть, которого у нас не продают уже давно. Видать более маржинальный рынок. Обидно немного.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5319
Re: Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 11.06.22 - 20:38
#2
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Вчера только была инфа, что у ферм совсем даром хотят покупать молоко, по 160 тенге, когда после переработки она в два раза дорожает. Последние совсем стыд потеряли , мало того что снимают жир с молока, умудряются кефир нежирный накрутить на 150%. Колхозники режут скот и не хотят работать задарма
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
848
Re: Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 11.06.22 - 21:28
#3
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Друзья
Это что за слова такие?

Дорожает
Подорожало
Растут цены
Цены подскочили
поднялись цены
цены точно уже не снизятся и, скорее всего, продолжат расти

Объясните
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3136
Re: Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 11.06.22 - 23:09
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
Последние совсем стыд потеряли ,


В апреле слетал в Грузию,( однокурсник сына женил, приглашал), во второй день повозил меня по городу, по памятным местам, заходили и в супермаркеты и магазинчики у дома, так вот: - почти ВСЯ продуктовая линейка - ГРУЗИНСКАЯ, страна ПОЛНОСТЬЮ себя ОБЕСПЕЧИВАЕТ своими продуктами, импортного почти и не видел.

Грузины на мой вопрос: почему так, отвечали - это последствия реформ Мишико.

И теперь вопрос: - кто эффективный президент: тот который без природных богатств работал и добился продовольственной безопасности и теперь сидит за это в тюрьме, или тот кто 30 лет сидел на ДАРМОВОЙ нефтяной игле и вся продуктовая лавка сплошь из импорта, зато ВСЯ семья сплошь миллиардеры??
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16797
Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 11.06.22 - 23:18
#5
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Цитата:
ACROS:
почти ВСЯ продуктовая линейка - ГРУЗИНСКАЯ, страна ПОЛНОСТЬЮ себя ОБЕСПЕЧИВАЕТ своими продуктами, импортного почти и не видел.

И что здесь хорошего? Какой смысл например Канаде полностью обеспечивать себя своими бананами если их можно всегда привезти за копейки из Эквадора? Я таких примеров могу сколько угодно назвать, когда просто глупо делать самим и намного дешевле привозить. Так в чем там заслуга Мишко? В том что он не смог нормально логистику выстроить?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16797
Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 11.06.22 - 23:32
#6
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Цитата:
ACROS:
страна ПОЛНОСТЬЮ себя ОБЕСПЕЧИВАЕТ своими продуктами, импортного почти и не видел.

Зачем Казахстану обеспечивать себя своими мандаринами? Не проще все засеять зерном, кукурузой, рапсом, а на оставшихся землях разводить несметные стада коров и баранов? Это ли не продовольственная безопасность?

[Исправлено: maxsaf, 11.06.2022 - 23:33]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11237
Re: Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
Отправлено: 12.06.22 - 09:09
#7
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Цитата:
Рост стоимости молочных продуктов наблюдается уже полтора года

Ух ты! Я в первые в газете у журналистов нашёл ошибку в статье!. Исправьте. Не полтора года а уже более 30 лет это мы наблюдаем))
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