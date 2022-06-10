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≡ Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44440
Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 10.06.22 - 14:11
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Просветители, классная тема для распила бюджетного бабла, что он сделал - арабицу, алфавит которым Казахстан не пользуется 100 лет. А сколько ему лет? 150 - срочно строим дорогу в пустыне, в 650 км от Костаная, для 200 человек, живущих среди разрушенных домов. Сколько денег? Три миллиарда тенге. Для чего? Почитания, люди будут приезжать, особенно зимой.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16797
Re: Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 12.06.22 - 06:28
#15
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У меня есть идея как сохранить 3 миллиарда

Цитата:
Семидневная конная экспедиция "От Бозока до Ботая" стартовала в Казахстане, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Путешествие по сакральным местам участники начали с древнего городища Бозок. Завершится оно в Северо-Казахстанской области. Так, уже через неделю они прибудут к археологическому памятнику Ботай, который был создан первыми коневодами.



Все, асфальт не нужен :lol:
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