Отправлено: - 06:28

Семидневная конная экспедиция "От Бозока до Ботая" стартовала в Казахстане, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".



Путешествие по сакральным местам участники начали с древнего городища Бозок. Завершится оно в Северо-Казахстанской области. Так, уже через неделю они прибудут к археологическому памятнику Ботай, который был создан первыми коневодами.





У меня есть идея как сохранить 3 миллиардаЦитата:Все, асфальт не нужен