Отправлено: - 22:36

111:

Среди гор трупов нашивают им повязки.. А, нет, убивают сами себя, потом одевают российскую форму, самоподрываются и шьют всякие нацисткие символики.. А потом делают сэлфи.. Прям под огнем противника.. Все как обычно..

Цитата:Марик, ты как их раскусил?Они всегда так и делают.