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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 156 из 157«1...154155156157»
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Куратор темы: 111
Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
13
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 22:23
#2326
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Не знаю точно, правда его слова или нет. Но имя путешественника, который это сделает, кажется я знаю! :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
13
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 22:36
#2327
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Цитата:
111:
Среди гор трупов нашивают им повязки.. А, нет, убивают сами себя, потом одевают российскую форму, самоподрываются и шьют всякие нацисткие символики.. А потом делают сэлфи.. Прям под огнем противника.. Все как обычно..

Марик, ты как их раскусил? :lol: Они всегда так и делают.

тут кому интересно, подробнее
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14282
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 23:00
#2328
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Цитата:
Эл-починно:

Про сбитый самолет, то что сбили, это уже дней пять назад было.
На хвосту опозновательные знаки были обгоревшие..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16795
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 23:04
#2329
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Цитата:
111:
Среди гор трупов нашивают им повязки.. А, нет, убивают сами себя, потом одевают российскую форму, самоподрываются и шьют всякие нацисткие символики..

С чего ты решил что там что-то шьют? Глаза тебе для чего? Спать и моргать ими? Неужели не видно сто там липучка? Какие проблемы снять одно и нацепить другое?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14282
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 23:17
#2330
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Цитата:
maxsaf:
Неужели не видно сто там липучка?

Подумаешь, нашивать на что то липучку..
Одно другое не отменяет..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16795
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 23:21
#2331
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Цитата:
111:
Подумаешь, нашивать на что то липучку..

Их на швейке нашивают. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16795
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 23:26
#2332
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Вот форма с липучками под любые сьемные опознавательные знаки.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14282
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 23:34
#2333
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Ну и режем огурцы на окрошку номер 2..

pic upload
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14282
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 23:38
#2334
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Цитата:
maxsaf:
Их на швейке нашивают

Так как оказалось, что там труппы лежали долго, не досмотрел же передачу, да, вполне возможно что их возили на швейную фабрику и привезли обратно..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16795
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 23:44
#2335
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Цитата:
111:

Если я с тобой спорю - то не для того, чтобы убедить в чем-то, ибо это бесполезно, а лишь чтобы у тех кто читает тебя, появились и оставались как можно дольше сомнения в твоей адекватности :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16795
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 23:45
#2336
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Цитата:
111:
Нашивки российских солдат..

С чего ты решил что это российский солдат? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16795
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 23:47
#2337
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Цитата:
111:
Про сбитый самолет, то что сбили, это уже дней пять назад было.

И чей это был самолет 5 дней назад? И кто сбил? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14282
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.06.22 - 00:00
#2338
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Цитата:
maxsaf:
чего ты решил что это российский солдат?

Там еще форма с теми ремнями, кто по уставу.
У вагнеровцев бляшек нет, они неудобны.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14282
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.06.22 - 00:01
#2339
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Цитата:
maxsaf:
чей это был самолет 5 дней назад?

Свои же украинцы..
Наверно неделю назад.
Но это бывает и с той и с другой стороны..
Согласно перехватам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14282
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.06.22 - 01:07
#2340
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Ну а сейчас делаем то ли котлетки, то ли пельменьки..
Мясо измельчили сами на фарш через кастрюлю, теперь вот будем пробовать..



[Исправлено: 111, 12.06.2022 - 01:08]
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