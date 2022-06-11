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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 22:23
Не знаю точно, правда его слова или нет. Но имя путешественника, который это сделает, кажется я знаю!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 22:36
Цитата:
Марик, ты как их раскусил? Они всегда так и делают.
тут кому интересно, подробнее
111:
Среди гор трупов нашивают им повязки.. А, нет, убивают сами себя, потом одевают российскую форму, самоподрываются и шьют всякие нацисткие символики.. А потом делают сэлфи.. Прям под огнем противника.. Все как обычно..
Среди гор трупов нашивают им повязки.. А, нет, убивают сами себя, потом одевают российскую форму, самоподрываются и шьют всякие нацисткие символики.. А потом делают сэлфи.. Прям под огнем противника.. Все как обычно..
Марик, ты как их раскусил? Они всегда так и делают.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 23:00
Цитата:
Про сбитый самолет, то что сбили, это уже дней пять назад было.
На хвосту опозновательные знаки были обгоревшие..
Эл-починно:
Про сбитый самолет, то что сбили, это уже дней пять назад было.
На хвосту опозновательные знаки были обгоревшие..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 23:04
Цитата:
С чего ты решил что там что-то шьют? Глаза тебе для чего? Спать и моргать ими? Неужели не видно сто там липучка? Какие проблемы снять одно и нацепить другое?
111:
Среди гор трупов нашивают им повязки.. А, нет, убивают сами себя, потом одевают российскую форму, самоподрываются и шьют всякие нацисткие символики..
Среди гор трупов нашивают им повязки.. А, нет, убивают сами себя, потом одевают российскую форму, самоподрываются и шьют всякие нацисткие символики..
С чего ты решил что там что-то шьют? Глаза тебе для чего? Спать и моргать ими? Неужели не видно сто там липучка? Какие проблемы снять одно и нацепить другое?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 23:17
Цитата:
Подумаешь, нашивать на что то липучку..
Одно другое не отменяет..
maxsaf:
Неужели не видно сто там липучка?
Неужели не видно сто там липучка?
Подумаешь, нашивать на что то липучку..
Одно другое не отменяет..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 23:21
Цитата:
Их на швейке нашивают.
111:
Подумаешь, нашивать на что то липучку..
Подумаешь, нашивать на что то липучку..
Их на швейке нашивают.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 23:26
Вот форма с липучками под любые сьемные опознавательные знаки.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 23:34
Ну и режем огурцы на окрошку номер 2..
pic upload
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 23:38
Цитата:
Так как оказалось, что там труппы лежали долго, не досмотрел же передачу, да, вполне возможно что их возили на швейную фабрику и привезли обратно..
maxsaf:
Их на швейке нашивают
Их на швейке нашивают
Так как оказалось, что там труппы лежали долго, не досмотрел же передачу, да, вполне возможно что их возили на швейную фабрику и привезли обратно..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 23:44
Цитата:
Если я с тобой спорю - то не для того, чтобы убедить в чем-то, ибо это бесполезно, а лишь чтобы у тех кто читает тебя, появились и оставались как можно дольше сомнения в твоей адекватности
111:
Если я с тобой спорю - то не для того, чтобы убедить в чем-то, ибо это бесполезно, а лишь чтобы у тех кто читает тебя, появились и оставались как можно дольше сомнения в твоей адекватности
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 23:45
Цитата:
С чего ты решил что это российский солдат?
111:
Нашивки российских солдат..
Нашивки российских солдат..
С чего ты решил что это российский солдат?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 23:47
Цитата:
И чей это был самолет 5 дней назад? И кто сбил?
111:
Про сбитый самолет, то что сбили, это уже дней пять назад было.
Про сбитый самолет, то что сбили, это уже дней пять назад было.
И чей это был самолет 5 дней назад? И кто сбил?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.06.22 - 00:00
Цитата:
Там еще форма с теми ремнями, кто по уставу.
У вагнеровцев бляшек нет, они неудобны.
maxsaf:
чего ты решил что это российский солдат?
чего ты решил что это российский солдат?
Там еще форма с теми ремнями, кто по уставу.
У вагнеровцев бляшек нет, они неудобны.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.06.22 - 00:01
Цитата:
Свои же украинцы..
Наверно неделю назад.
Но это бывает и с той и с другой стороны..
Согласно перехватам.
maxsaf:
чей это был самолет 5 дней назад?
чей это был самолет 5 дней назад?
Свои же украинцы..
Наверно неделю назад.
Но это бывает и с той и с другой стороны..
Согласно перехватам.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.06.22 - 01:07
Ну а сейчас делаем то ли котлетки, то ли пельменьки..
Мясо измельчили сами на фарш через кастрюлю, теперь вот будем пробовать..
[Исправлено: 111, 12.06.2022 - 01:08]
Мясо измельчили сами на фарш через кастрюлю, теперь вот будем пробовать..
[Исправлено: 111, 12.06.2022 - 01:08]
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