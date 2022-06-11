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≡ Николай ВОРОНИН: Не страна, а ярмарка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44439
Николай ВОРОНИН: Не страна, а ярмарка
Отправлено: 11.06.22 - 10:49
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Власти Костаная наконец-то решились потревожить бизнес и навести порядок в Сити-центре. Действительно, ведь сейчас там невозможно пройти, чтобы не споткнуться о какой-нибудь ларек или тебя не сшибет велосипед или детская машинка. Возмущает то, что многие эти точки расположились без разрешения, то есть незаконно.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8679
Re: Николай ВОРОНИН: Не страна, а ярмарка
Отправлено: 11.06.22 - 10:49
#1
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Цитата:
Размер предельной наценки на продукты не соблюдается, а проверки запрещены. Не торг, а грабеж.

Источник:

Там где соблюдается,остаются только пустые полки с ценниками и вывеска "Товар в пути",так что у вас всегда есть выбор,либо поглазеть на пустую полку и уйти ни с чем,либо купить необходимый товар пусть и дороже,но зато в наличии.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8679
Re: Николай ВОРОНИН: Не страна, а ярмарка
Отправлено: 11.06.22 - 10:54
#2
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Цитата:
Еще и электроэнергию воруют. Я проходил мимо, когда «надували» какое-то огромное изделие из резины. Работало не менее трех электродвигателей. А это вам не лампочка в 100 ватт.

Источник:

Почему сразу воруют?
Это в СССР вы всё воровали,потому что оно было государственное то есть ничьё,а сейчас электричество в руках частника,везде счётчики и учёт.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3133
Re: Николай ВОРОНИН: Не страна, а ярмарка
Отправлено: 11.06.22 - 12:09
#3
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Цитата://Чего стоит «торговый городок» на Складской.//

Оптовые магазинчики на Складской и вообще, этот район оптовой торговли по расположению и компоновке - один , если не самый, ЛУЧШИЙ в Казахстане, я не говорю про ОРТ - там действительно БАРДАК, хозяину пора бы хотя бы элементарно положить хороший асфальт и заменить убогие, явно из нищебродских 90-х, павильоны для летней торговли.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
113
Re: Николай ВОРОНИН: Не страна, а ярмарка
Отправлено: 11.06.22 - 13:11
#4
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Мы по территории велики, а во остальном всё наоборот. Наша экономика как х..ек у гномика.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
340
Re: Николай ВОРОНИН: Не страна, а ярмарка
Отправлено: 11.06.22 - 16:15
#5
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Почему возмущает и почему печально? Автор. напоминает мне( уже давно) тех самых бабушек, на скамейке во дворе. которым никогда не угодишь. Я не знаю. как относиться к таким комментариям, наверное не замечать?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14271
Re: Николай ВОРОНИН: Не страна, а ярмарка
Отправлено: 11.06.22 - 17:22
#6
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"Настораживает тот факт, что самой популярной сферой деятельности для молодых ИП остаются оптовая и розничная торговля, а также авторемонт."

А ремонт зубов, глаз, холодильников, кондиционеров, водонагревателей и тд?
Там тоже молодые и красивые..
Кстати в авторемонте где там молодые, только гении, остальные умудренные опытом лет под 40 люди..
А вообще им что, за минималку идти с убирать дворы или на производстве яиц батрачить за зарплату курями?
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8679
Николай ВОРОНИН: Не страна, а ярмарка
Отправлено: 11.06.22 - 17:31
#7
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Цитата:
ACROS:
Оптовые магазинчики на Складской и вообще, этот район оптовой торговли по расположению и компоновке - один , если не самый, ЛУЧШИЙ в Казахстане

Я не знаю как там в Казахстане,но что хорошего вы увидели на складской в этих узких улочках напичканных примитивными малюсенькими магазинчиками?
Какая оптовая торговля,может быть там где один камаз на парковке может перегородить весь поток машин,как тот контейнеровоз в суэцком канале,а сколько машин там перебилось,сколько разборок на почве кто кого должен пропустить и "какого хрена ты поставил своё ведро ,что никто выехать не может"
:-x
Цитата:
ACROS:
про ОРТ - там действительно БАРДАК, хозяину пора бы хотя бы элементарно положить хороший асфальт и заменить убогие, явно из нищебродских 90-х, павильоны для летней торговли.

ОРТ-это вообще нечто,бардак это не то слово,это просто гадюшник в который каждый день вынуждены приезжать продавцы и покупатели.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
831
Re: Николай ВОРОНИН: Не страна, а ярмарка
Отправлено: 11.06.22 - 20:15
#8
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Цитата:
saba:
Почему возмущает и почему печально? Автор. напоминает мне( уже давно) тех самых бабушек, на скамейке во дворе. которым никогда не угодишь



:-) :-) :-) :-) В точку!!!
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