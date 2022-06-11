Власти Костаная наконец-то решились потревожить бизнес и навести порядок в Сити-центре. Действительно, ведь сейчас там невозможно пройти, чтобы не споткнуться о какой-нибудь ларек или тебя не сшибет велосипед или детская машинка. Возмущает то, что многие эти точки расположились без разрешения, то есть незаконно. Читать новость
Там где соблюдается,остаются только пустые полки с ценниками и вывеска "Товар в пути",так что у вас всегда есть выбор,либо поглазеть на пустую полку и уйти ни с чем,либо купить необходимый товар пусть и дороже,но зато в наличии.
Цитата://Чего стоит «торговый городок» на Складской.//
Оптовые магазинчики на Складской и вообще, этот район оптовой торговли по расположению и компоновке - один , если не самый, ЛУЧШИЙ в Казахстане, я не говорю про ОРТ - там действительно БАРДАК, хозяину пора бы хотя бы элементарно положить хороший асфальт и заменить убогие, явно из нищебродских 90-х, павильоны для летней торговли.
Почему возмущает и почему печально? Автор. напоминает мне( уже давно) тех самых бабушек, на скамейке во дворе. которым никогда не угодишь. Я не знаю. как относиться к таким комментариям, наверное не замечать?
"Настораживает тот факт, что самой популярной сферой деятельности для молодых ИП остаются оптовая и розничная торговля, а также авторемонт."
А ремонт зубов, глаз, холодильников, кондиционеров, водонагревателей и тд? Там тоже молодые и красивые.. Кстати в авторемонте где там молодые, только гении, остальные умудренные опытом лет под 40 люди.. А вообще им что, за минималку идти с убирать дворы или на производстве яиц батрачить за зарплату курями?
ACROS: Оптовые магазинчики на Складской и вообще, этот район оптовой торговли по расположению и компоновке - один , если не самый, ЛУЧШИЙ в Казахстане
Я не знаю как там в Казахстане,но что хорошего вы увидели на складской в этих узких улочках напичканных примитивными малюсенькими магазинчиками? Какая оптовая торговля,может быть там где один камаз на парковке может перегородить весь поток машин,как тот контейнеровоз в суэцком канале,а сколько машин там перебилось,сколько разборок на почве кто кого должен пропустить и "какого хрена ты поставил своё ведро ,что никто выехать не может"
Цитата:
ACROS: про ОРТ - там действительно БАРДАК, хозяину пора бы хотя бы элементарно положить хороший асфальт и заменить убогие, явно из нищебродских 90-х, павильоны для летней торговли.
ОРТ-это вообще нечто,бардак это не то слово,это просто гадюшник в который каждый день вынуждены приезжать продавцы и покупатели.
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