Отправлено: - 17:31

ACROS:

Оптовые магазинчики на Складской и вообще, этот район оптовой торговли по расположению и компоновке - один , если не самый, ЛУЧШИЙ в Казахстане

ACROS:

про ОРТ - там действительно БАРДАК, хозяину пора бы хотя бы элементарно положить хороший асфальт и заменить убогие, явно из нищебродских 90-х, павильоны для летней торговли.

Цитата:Я не знаю как там в Казахстане,но что хорошего вы увидели на складской в этих узких улочках напичканных примитивными малюсенькими магазинчиками?Какая оптовая торговля,может быть там где один камаз на парковке может перегородить весь поток машин,как тот контейнеровоз в суэцком канале,а сколько машин там перебилось,сколько разборок на почве кто кого должен пропустить и "какого хрена ты поставил своё ведро ,что никто выехать не может"Цитата:ОРТ-это вообще нечто,бардак это не то слово,это просто гадюшник в который каждый день вынуждены приезжать продавцы и покупатели.