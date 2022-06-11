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≡ Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44439
Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
Отправлено: 11.06.22 - 15:04
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Из столицы он начнёт курсировать 2 июля. В АО "Пассажирские перевозки" уточнили, что поезда №81/82 сообщением Нур-Султан Нурлы жол – Костанай с вагонами Тальго будут курсировать через день.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
842
Re: Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
Отправлено: 11.06.22 - 15:04
#1
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Лучше в Чимкент прямой поезд пустите
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24996
Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
Отправлено: 11.06.22 - 15:50
#2
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Нур-Султа - Берлин,
надо вводить... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24996
Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
Отправлено: 11.06.22 - 16:06
#3
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А ваще можно из КОстаная,
в Гамбург, поезд - запустить... :lol: :oops:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
340
Re: Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
Отправлено: 11.06.22 - 16:10
#4
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Я бы тоже в Шымкент, фрукты . тепло, еда копейки, работы конечно нет, но на месяц, классно. Кстати кто не знает, городские жители в основном русскоязычные. Я сам удивился
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
842
Re: Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
Отправлено: 11.06.22 - 19:15
#5
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Цитата:
saba:
Кстати кто не знает, городские жители в основном русскоязычные. Я сам удивился

Потому что, в основном там узбеки.
Они давно смекнули, если они будут говорить на узбекском, не поймут их, если с ними будут говорить по-казахски, не поймут они. Поэтому все говорят на русском. Всё просто.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8679
Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
Отправлено: 11.06.22 - 19:36
#6
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Цитата:
electro:
Потому что, в основном там узбеки. Они давно смекнули, если они будут говорить на узбекском, не поймут их, если с ними будут говорить по-казахски, не поймут они. Поэтому все говорят на русском. Всё просто.

Узбеки,Таджики которые живут в Казахстане без проблем говорят и понимают по казахски.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
842
Re: Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
Отправлено: 11.06.22 - 20:33
#7
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Цитата:
Добринцофф:

Допустим.
Я сужу по увиденному и услышанному. Будучи на рынке и наблюдая со стороны, мной и был сделан такой вывод. Конечно, это может быть совпадением.
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