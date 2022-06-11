Отправлено: - 17:34

drakon:

Ничего не должно - пропадать

Цитата:Раньше у нас такого не было.Выкидывали все, хорошо у кого хозяйство, молочные бычки, свиньи..Мы же ведрами им туда вываливали в советское время и все дивились немцам с Тохтаровки, джетыгаринского района, как мол они собирают крошки хлеба в трехлитровые банки и потом едят как то.Жадные такие..Такая вот молва была.Теперь вот сами, безотходное производство..