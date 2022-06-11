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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24996
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 17:15
#2311
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Цитата:
111:
Сладковатый.

Ничего не должно -
пропадать... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14271
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 17:34
#2312
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Цитата:
drakon:
Ничего не должно - пропадать

Раньше у нас такого не было.
Выкидывали все, хорошо у кого хозяйство, молочные бычки, свиньи..
Мы же ведрами им туда вываливали в советское время и все дивились немцам с Тохтаровки, джетыгаринского района, как мол они собирают крошки хлеба в трехлитровые банки и потом едят как то.
Жадные такие..
Такая вот молва была.
Теперь вот сами, безотходное производство..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14271
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 17:35
#2313
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К Амирке уже кенты приходят дворовые..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14271
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 18:07
#2314
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Тучи..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14271
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 18:16
#2315
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Ливень..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14271
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 18:20
#2316
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Роза под дождем..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14271
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 20:17
#2317
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После дождя..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14271
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 20:19
#2318
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Людей много, пахнет елями..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14271
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 20:21
#2319
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Бизнес частично переехал сюда с сити центра

image upload
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14271
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 20:23
#2320
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Еще что то..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14271
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 20:44
#2321
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Нашивки российских солдат..

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