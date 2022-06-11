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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 154 из 155«1...152153154155»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
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17.01.12
Сообщений:
14259
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 00:13
#2296
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Ну а сейчас, придя домой и наевшись, начинаем делать окрошку..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14259
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 01:03
#2297
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Как то по теплее..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14259
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 01:27
#2298
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Немного зелени и все готово..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14259
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 02:17
#2299
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Наливаем минералки..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14259
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 02:18
#2300
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Добавляем уксуса и мешаем..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14259
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 02:21
#2301
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Пробуем, не то, добавляем соли..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14259
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 02:22
#2302
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Мешаем..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14259
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 02:25
#2303
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Вторую часть завтра разводим немного по другому..

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* 111
(Полноправные пользователи)
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17.01.12
Сообщений:
14259
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 05:22
#2304
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А тем временем уже 5 с копейками утра..
И у нас мирное небо..
Цените такие моменты..

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17.01.12
Сообщений:
14259
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 05:25
#2305
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Любите свою Родину, свой дом, свое Начало..
5 утра..
Каждый шаг в это утро по своему ценнен, чтобы понять, как все таки немногого нам в этой жизни надо..

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(Полноправные пользователи)
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17.01.12
Сообщений:
14259
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 05:27
#2306
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Дети..
А ведь видят они порой больше, чем взрослые..

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17.01.12
Сообщений:
14259
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 16:07
#2307
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И снова здравствуйте..
Россияне подложили взрывчатку в еду медведю и взорвали его..
Поразительная ненависть ко всему, которое там вещает пропаганда.
Даже к голодным мишкам..
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17.01.12
Сообщений:
14259
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 16:22
#2308
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Как то мимо прошел очередной выверт Путина, что он как и Петр Первый начнет собирать земли, где живут или когда то жили славяне .
Такой вот толстый намек на земли Казахстана..
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17.01.12
Сообщений:
14259
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 17:12
#2309
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Ну а сейчас мы приготовили джем из корок апельсинов и лимона..

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(Полноправные пользователи)
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17.01.12
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14259
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.06.22 - 17:13
#2310
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Сладковатый.
В следующий раз надо меньше сахара кидать..
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