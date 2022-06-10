Отправлено: - 20:14

Безбилетный пассажир:

От Торгая до Акколя всего 100 км, но чтобы их преодолеть нужен как минимум УАЗ или Нива и 4 часа езды

Цитата:А чтобы до Тургая добраться, что надо? ))