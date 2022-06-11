Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 16:22

Как то мимо прошел очередной выверт Путина, что он как и Петр Первый начнет собирать земли, где живут или когда то жили славяне .

Такой вот толстый намек на земли Казахстана..