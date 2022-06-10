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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 55 из 55«1...535455
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
415
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.22 - 15:21
#811
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Цитата:
saba:

Кровь на Донбассе льётся уже 8(восемь) лет, а начала Россия?
Ну и логика...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14249
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.22 - 16:06
#812
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Цитата:
saba:
первую кровь пролила именно Россия сейчас

Посмотри на 2014й, сейчас гибнут российские солдаты и командирский состав, прочие вагнеровцы типа Вахи с Бурятии, которые делали кровавый террор на Украине в 2014м..
То есть Россия напала еще тогда, устроив массовую резню и поддерживая ее 8 лет, для того, чтоб Украина не забрала свой Крым.
Так что не сейчас кровь она проливать начала..
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
378
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.22 - 17:15
#813
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Украина рано или поздно будет освобождена от нацистов. И все три сестры Россия, Белоруссия и Украина
снова будут жить вместе без нацистов. Так что всё норм.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
11
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.22 - 21:25
#814
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16785
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.22 - 21:37
#815
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Цитата:
saba:
теперь ждем последствий

А не будет никаких последствий. У кого есть ядерное оружие - у тех не будет последствий. Либо они будут сразу у всех, даже у тех кто совсем не при делах. Я спросил Абайку, как именно он собрался Путина арестовывать. Молчит :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
11
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.22 - 21:43
#816
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Цитата:
saba:
Красная черта перейдена, теперь ждем последствий, и кстати перейдена она именно Россией, что бы ни говорили по поводу Запада, они заканчивались именно говорильней, кровавую, первую кровь пролила именно Россия сейчас

Красиво Вы однако, как и одноимённый форумчанин, всё на Россию списать решили. ;-) А кто госпереворот устроил? Не без поддержки запада. А кто хотел вообще, если бы она была (атомная бомба) на регион Донбасса сбросить? (Девушка с косой или точнее хлебобулочным изделием на голове). Об этом предлагаете забыть?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
11
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.22 - 22:27
#817
Комментарий проходит проверку.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1354
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.06.22 - 00:01
#818
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Цитата:
111:
С тобой все ясно.

Кому?
Был бы тебе благодарен, если бы ты озвучил бы своё мнение. И хотя оно мне, не сказал бы, чтобы я хотел его от тебя услышать, но было бы интересно узнать твоё мнение.
:lol:
Цитата:
111:
Вот и разбирайся сам в своем намешивании.. Путина, своего президента еще приплюсуй.

Я же тебя не огорчаю своим мнением, что обожествляя своего идола и кумира, который врал о миллиардах изнасилованных стариков, извиняясь потом или о самом правдивом журналисте, Дмитрии Комарове, которому мы всё верим, и который разоблачил ложь Зеленского и К°?
:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14249
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.06.22 - 00:07
#819
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Цитата:
Don Julio:
изнасилованных стариков,

Хех..
Траур об электроне, как о том старике..
Намешал тут.
Иди лучше парь мозги Тимуру.
Полгода парил ему, послали..
Я тоже солидарен с ними.
Посылаю..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14249
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.06.22 - 00:11
#820
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Ох, уж лучше окрошка..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1354
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.06.22 - 00:11
#821
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Цитата:
saba:
мы с ними спорим, но никто не считает адекватным ответом на зверства в Донбассе

Интересно узнать, как оно уживается в одном флаконе?
Пафос от осознания причастности к историческому наследию Чингисхана, Золотой Орды, убившим и ограбившим полмира. С пацифисскими идеями.
Или оно трудно усидеть между двух стульев и разорваться и к добрым и к умным?
Цитата:
saba:
простите, летит ракета, ПВО сбивает его, куда полетят поражающию части?

Тут думаю есть, как сказал депутат требующие многолетнего обсуждения.
Таки да! Слово, как и пуля, выпущенная откуда-то куда-то да попадёт!
:lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1354
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.06.22 - 00:15
#822
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Цитата:
saba:
они заканчивались именно говорильней, кровавую, первую кровь пролила именно Россия сейчас

Хм!
То есть у убитых в Одессе, на Донбассе, в венах текло что?
Теперь которые любопытствовали,, с целью узнать что оно там может быть, они что там ожидали увидеть?
Коньяк? Или, таки кумыс? Грушевый?
Какие ещё и варианты?
:lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1354
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.06.22 - 00:22
#823
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Цитата:
111:
Посмотри на 2014й, сейчас гибнут российские солдаты и командирский состав, прочие вагнеровцы типа Вахи с Бурятии,

То есть вопрос про враньё про триллионы изнасилованных стариков и убитых детей, автоматически снят с повестки обсуждения, после извинений твоего Героя и заодно, по совместительству президента-актера г-на Зеленского, соверщэшаещего каждодневно множество ошибок, разоблаченых журналисту, не могущему соврать, Дмитрию Комарову?
:-o
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1354
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.06.22 - 00:32
#824
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Цитата:
111:
Полгода парил ему, послали.. Я тоже солидарен с ними. Посылаю..

Напомни мне пожалуйста, когда ты мне в последний разтписал в личку, как я тебя назвал?
Куда записал, не помню, еще и очки потерял, как на грех!
Был бы тебе поемного признателен, в пределах разумного количества грушового грузинского, хотя и уверен что что ты ето скажешь бесплатно, ибо тебе не трудно, да и ведь алкоголь не пьешь, даже пиво!
:-o
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