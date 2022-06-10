Отправлено: - 21:43

saba:

Красная черта перейдена, теперь ждем последствий, и кстати перейдена она именно Россией, что бы ни говорили по поводу Запада, они заканчивались именно говорильней, кровавую, первую кровь пролила именно Россия сейчас

Цитата:Красиво Вы однако, как и одноимённый форумчанин, всё на Россию списать решили.А кто госпереворот устроил? Не без поддержки запада. А кто хотел вообще, если бы она была (атомная бомба) на регион Донбасса сбросить? (Девушка с косой или точнее хлебобулочным изделием на голове). Об этом предлагаете забыть?