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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 415
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.22 - 15:21
Цитата:
Кровь на Донбассе льётся уже 8(восемь) лет, а начала Россия?
Ну и логика...
saba:
Кровь на Донбассе льётся уже 8(восемь) лет, а начала Россия?
Ну и логика...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.22 - 16:06
Цитата:
Посмотри на 2014й, сейчас гибнут российские солдаты и командирский состав, прочие вагнеровцы типа Вахи с Бурятии, которые делали кровавый террор на Украине в 2014м..
То есть Россия напала еще тогда, устроив массовую резню и поддерживая ее 8 лет, для того, чтоб Украина не забрала свой Крым.
Так что не сейчас кровь она проливать начала..
saba:
первую кровь пролила именно Россия сейчас
первую кровь пролила именно Россия сейчас
Посмотри на 2014й, сейчас гибнут российские солдаты и командирский состав, прочие вагнеровцы типа Вахи с Бурятии, которые делали кровавый террор на Украине в 2014м..
То есть Россия напала еще тогда, устроив массовую резню и поддерживая ее 8 лет, для того, чтоб Украина не забрала свой Крым.
Так что не сейчас кровь она проливать начала..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 378
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.22 - 17:15
Украина рано или поздно будет освобождена от нацистов. И все три сестры Россия, Белоруссия и Украина
снова будут жить вместе без нацистов. Так что всё норм.
снова будут жить вместе без нацистов. Так что всё норм.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.22 - 21:25
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16785
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.22 - 21:37
Цитата:
А не будет никаких последствий. У кого есть ядерное оружие - у тех не будет последствий. Либо они будут сразу у всех, даже у тех кто совсем не при делах. Я спросил Абайку, как именно он собрался Путина арестовывать. Молчит
saba:
теперь ждем последствий
теперь ждем последствий
А не будет никаких последствий. У кого есть ядерное оружие - у тех не будет последствий. Либо они будут сразу у всех, даже у тех кто совсем не при делах. Я спросил Абайку, как именно он собрался Путина арестовывать. Молчит
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.22 - 21:43
Цитата:
Красиво Вы однако, как и одноимённый форумчанин, всё на Россию списать решили. А кто госпереворот устроил? Не без поддержки запада. А кто хотел вообще, если бы она была (атомная бомба) на регион Донбасса сбросить? (Девушка с косой или точнее хлебобулочным изделием на голове). Об этом предлагаете забыть?
saba:
Красная черта перейдена, теперь ждем последствий, и кстати перейдена она именно Россией, что бы ни говорили по поводу Запада, они заканчивались именно говорильней, кровавую, первую кровь пролила именно Россия сейчас
Красная черта перейдена, теперь ждем последствий, и кстати перейдена она именно Россией, что бы ни говорили по поводу Запада, они заканчивались именно говорильней, кровавую, первую кровь пролила именно Россия сейчас
Красиво Вы однако, как и одноимённый форумчанин, всё на Россию списать решили. А кто госпереворот устроил? Не без поддержки запада. А кто хотел вообще, если бы она была (атомная бомба) на регион Донбасса сбросить? (Девушка с косой или точнее хлебобулочным изделием на голове). Об этом предлагаете забыть?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.22 - 22:27
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1354
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.06.22 - 00:01
Цитата:
Кому?
Был бы тебе благодарен, если бы ты озвучил бы своё мнение. И хотя оно мне, не сказал бы, чтобы я хотел его от тебя услышать, но было бы интересно узнать твоё мнение.
Цитата:
Я же тебя не огорчаю своим мнением, что обожествляя своего идола и кумира, который врал о миллиардах изнасилованных стариков, извиняясь потом или о самом правдивом журналисте, Дмитрии Комарове, которому мы всё верим, и который разоблачил ложь Зеленского и К°?
111:
С тобой все ясно.
С тобой все ясно.
Кому?
Был бы тебе благодарен, если бы ты озвучил бы своё мнение. И хотя оно мне, не сказал бы, чтобы я хотел его от тебя услышать, но было бы интересно узнать твоё мнение.
Цитата:
111:
Вот и разбирайся сам в своем намешивании.. Путина, своего президента еще приплюсуй.
Вот и разбирайся сам в своем намешивании.. Путина, своего президента еще приплюсуй.
Я же тебя не огорчаю своим мнением, что обожествляя своего идола и кумира, который врал о миллиардах изнасилованных стариков, извиняясь потом или о самом правдивом журналисте, Дмитрии Комарове, которому мы всё верим, и который разоблачил ложь Зеленского и К°?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.06.22 - 00:07
Цитата:
Хех..
Траур об электроне, как о том старике..
Намешал тут.
Иди лучше парь мозги Тимуру.
Полгода парил ему, послали..
Я тоже солидарен с ними.
Посылаю..
Don Julio:
изнасилованных стариков,
изнасилованных стариков,
Хех..
Траур об электроне, как о том старике..
Намешал тут.
Иди лучше парь мозги Тимуру.
Полгода парил ему, послали..
Я тоже солидарен с ними.
Посылаю..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.06.22 - 00:11
Ох, уж лучше окрошка..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1354
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.06.22 - 00:11
Цитата:
Интересно узнать, как оно уживается в одном флаконе?
Пафос от осознания причастности к историческому наследию Чингисхана, Золотой Орды, убившим и ограбившим полмира. С пацифисскими идеями.
Или оно трудно усидеть между двух стульев и разорваться и к добрым и к умным?
Цитата:
Тут думаю есть, как сказал депутат требующие многолетнего обсуждения.
Таки да! Слово, как и пуля, выпущенная откуда-то куда-то да попадёт!
saba:
мы с ними спорим, но никто не считает адекватным ответом на зверства в Донбассе
мы с ними спорим, но никто не считает адекватным ответом на зверства в Донбассе
Интересно узнать, как оно уживается в одном флаконе?
Пафос от осознания причастности к историческому наследию Чингисхана, Золотой Орды, убившим и ограбившим полмира. С пацифисскими идеями.
Или оно трудно усидеть между двух стульев и разорваться и к добрым и к умным?
Цитата:
saba:
простите, летит ракета, ПВО сбивает его, куда полетят поражающию части?
простите, летит ракета, ПВО сбивает его, куда полетят поражающию части?
Тут думаю есть, как сказал депутат требующие многолетнего обсуждения.
Таки да! Слово, как и пуля, выпущенная откуда-то куда-то да попадёт!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1354
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.06.22 - 00:15
Цитата:
Хм!
То есть у убитых в Одессе, на Донбассе, в венах текло что?
Теперь которые любопытствовали,, с целью узнать что оно там может быть, они что там ожидали увидеть?
Коньяк? Или, таки кумыс? Грушевый?
Какие ещё и варианты?
saba:
они заканчивались именно говорильней, кровавую, первую кровь пролила именно Россия сейчас
они заканчивались именно говорильней, кровавую, первую кровь пролила именно Россия сейчас
Хм!
То есть у убитых в Одессе, на Донбассе, в венах текло что?
Теперь которые любопытствовали,, с целью узнать что оно там может быть, они что там ожидали увидеть?
Коньяк? Или, таки кумыс? Грушевый?
Какие ещё и варианты?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1354
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.06.22 - 00:22
Цитата:
То есть вопрос про враньё про триллионы изнасилованных стариков и убитых детей, автоматически снят с повестки обсуждения, после извинений твоего Героя и заодно, по совместительству президента-актера г-на Зеленского, соверщэшаещего каждодневно множество ошибок, разоблаченых журналисту, не могущему соврать, Дмитрию Комарову?
111:
Посмотри на 2014й, сейчас гибнут российские солдаты и командирский состав, прочие вагнеровцы типа Вахи с Бурятии,
Посмотри на 2014й, сейчас гибнут российские солдаты и командирский состав, прочие вагнеровцы типа Вахи с Бурятии,
То есть вопрос про враньё про триллионы изнасилованных стариков и убитых детей, автоматически снят с повестки обсуждения, после извинений твоего Героя и заодно, по совместительству президента-актера г-на Зеленского, соверщэшаещего каждодневно множество ошибок, разоблаченых журналисту, не могущему соврать, Дмитрию Комарову?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1354
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.06.22 - 00:32
Цитата:
Напомни мне пожалуйста, когда ты мне в последний разтписал в личку, как я тебя назвал?
Куда записал, не помню, еще и очки потерял, как на грех!
Был бы тебе поемного признателен, в пределах разумного количества грушового грузинского, хотя и уверен что что ты ето скажешь бесплатно, ибо тебе не трудно, да и ведь алкоголь не пьешь, даже пиво!
111:
Полгода парил ему, послали.. Я тоже солидарен с ними. Посылаю..
Полгода парил ему, послали.. Я тоже солидарен с ними. Посылаю..
Напомни мне пожалуйста, когда ты мне в последний разтписал в личку, как я тебя назвал?
Куда записал, не помню, еще и очки потерял, как на грех!
Был бы тебе поемного признателен, в пределах разумного количества грушового грузинского, хотя и уверен что что ты ето скажешь бесплатно, ибо тебе не трудно, да и ведь алкоголь не пьешь, даже пиво!
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