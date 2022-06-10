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≡ Про ремонт дорог, строительство школы с госязыком и качество воды - Архимед Мухамбетов отчитался перед населением Костанайского района
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44436
Про ремонт дорог, строительство школы с госязыком и качество воды - Архимед Мухамбетов отчитался перед населением Костанайского района
Отправлено: 10.06.22 - 22:10
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Аким Костанайской области выслушал 20-минутный отчет акима Костанайского района Жансултана ТАУКЕНОВА, а после ответил на вопросы из зала. В основном люди интересовались ремонтом дорог и школ, проблемами с газом, водоснабжением.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16785
Re: Про ремонт дорог, строительство школы с госязыком и качество...
Отправлено: 10.06.22 - 22:10
#1
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Цитата:
Сейчас в Жуковке есть школа на 90 мест, но учатся там 43 ребенка.

И для чего тогда там вторая школа? Может проще найти второго учителя? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16785
Re: Про ремонт дорог, строительство школы с госязыком и качество...
Отправлено: 10.06.22 - 22:14
#2
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Цитата:
Но только из-за школы они отказываются переезжать.

Тут была статья о том, что южане приезжают, не могут найти работу и уезжают обратно. Кто врет? :lol:
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1351
Re: Про ремонт дорог, строительство школы с госязыком и качество...
Отправлено: 10.06.22 - 23:05
#3
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Цитата:
Предприниматель Валерий РОЗУМОВИЧ попросил акима построить в селе Жуковка новую школу с казахским языком обучения. Объяснил ее необходимость тем, что без школы не хотят переезжать семьи из Шымкента.

Ай, маладэс!
Снайперским одним выстрелом, сразу двух зайцев убил!
Осталось попросить акима прорыть Суэцкий канал до Жуковки, провести до неё трансконтинентальную железную дорогу и построить международный аэропорт.
Аргументы можно использовать теже, они же модные ныне, в тренде новых веяний, и на них сложно акиму ответить-нет, чтобы не препятствовать прогрессу всего Казахстана в его интеграции в мировую экономику.
:lol:
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1239
Re: Про ремонт дорог, строительство школы с госязыком и качество...
Отправлено: 10.06.22 - 23:09
#4
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Отчёт не отличается от советских и ранне казахстанских отчётов. Все оберегают акима от неправильных вопросов, куча подстраховщиков, оберегателей и стандартные ответы - ждите и в вашей жизни всё изменится. А те же дороги хоть и делаются, но не надолго, некачественно. Дома частные по госпрограмме понастроили там, но они сделаны так... Спросите у любого жителя.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1351
Re: Про ремонт дорог, строительство школы с госязыком и качество...
Отправлено: 10.06.22 - 23:12
#5
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Цитата:
Когда статус города получил Тобыл несколько лет назад, многие спрашивали, для чего он

И для чего?
Цитата:
Население будет расти

Будет ли?
Но таки, да!
Если "сверху" спущена команда расти, таки оно будет расти!
:lol:
Проверять кто будет!? ©
:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14241
Про ремонт дорог, строительство школы с госязыком и качество воды - Архимед Мухамбетов отчитался перед населением Костанайского района
Отправлено: 10.06.22 - 23:31
#6
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Цитата:
Don Julio:
спущена команда расти, таки оно будет расти

Не сравнивай со своей Родиной Россией, где население вымирает или сбегает.
Или погибает на войне
И вообще то для этого имеются специальные службы, которые высчитывают, на сколько и где увеличивается, либо вымирает население..
У нас оно увеличивается.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1351
Про ремонт дорог, строительство школы с госязыком и качество воды - Архимед Мухамбетов отчитался перед населением Костанайского района
Отправлено: 10.06.22 - 23:46
#7
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Цитата:
111:
Не сравнивай со своей Родиной Россией, где население вымирает или сбегает.

Этот твой вопрос акиму которого ты выбрал ставя свой выбор в светлое будущее, которое ты выбрал когда голосовал за свой выбор, когда ты выбирал свое будущее, выбирая свое будущее, когда ты его выбрал?
Или это вопрос мне, ибо считая что он связан с вопросом, на который я обязан дать ответ, чтобы ты выбрал своё будущее, осознавая что тот выбор который ты сделал, может может повлиять на то мнение, которое ты выберешь при выборе своего будущее?
Цитата:
111:
Или погибает на войне

То есть ты за войну, где погибают миллионы изнасилованных стариков, женщин и детей, но тогда почему население должно расти от этого?
Как это относится к данной теме?
:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14241
Про ремонт дорог, строительство школы с госязыком и качество воды - Архимед Мухамбетов отчитался перед населением Костанайского района
Отправлено: 10.06.22 - 23:56
#8
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Цитата:
Don Julio:
Этот твой вопрос акиму

Это не вопрос.
Это то, что не стоит влазить туда, где ты ничего абсолютно не понимаешь.
Тут уже не только математика, а и вопросы медицины, уровня жизни, деторождения и смертности.
И их прогнозирование.
Где ты просто далек от того, проживая в другой стране и не понимая даже в ней, как и сколько там идет вся эта наука, по отношению к ней..
Я вот например тоже не понимаю, как там в Анголе или у вас.
Потому и не лезу.
Логично?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8563
Re: Про ремонт дорог, строительство школы с госязыком и качество...
Отправлено: 11.06.22 - 00:01
#9
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Цитата:
А дальше мы перспектив не видим. Дальше строительство уже со сносом пойдет

... или с поджогом камыша.... и далее стареньких домишек, хлипеньких сараюшек, небогатых пожитков, но без жертв... скоро увидим ради чего полыхало 9 мая. Да и у кого-то была навязчивая идея замостить набережную от большого моста до корейского. А на пути хибарки не красивые.

Цитата:
Архимед Мухамбетов отчитался перед населением Костанайского района

судя по тексту, отчитался аким района, а Мухамбетов отвечал на вопросы.

Цитата:
Поэтому в основном многоэтажные дома будут строиться у вас в районе. Население будет расти,

Меня вообще поражает нынешняя политика властей. Строят десятки примитивных коробок для ширпотреба во всех дырах города и его окрестностях, преимущественно для сбегающих из полуразрушенных аулов и деревень. Вместо того, чтобы строить агрогородки по типу белорусских в той же Жуковке, Молокановке, Давыденовке, со всей инфраструкторой и туда привлекать народ. Одной школой Розумович вряд ли заманит. Приедут, посмотрят на многоэтажный аул кунайской "венеции" и осядут там в лучшем случае... ни работы, ни чего...
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