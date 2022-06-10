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Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44436
Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 10.06.22 - 14:11
Просветители, классная тема для распила бюджетного бабла, что он сделал - арабицу, алфавит которым Казахстан не пользуется 100 лет. А сколько ему лет? 150 - срочно строим дорогу в пустыне, в 650 км от Костаная, для 200 человек, живущих среди разрушенных домов. Сколько денег? Три миллиарда тенге. Для чего? Почитания, люди будут приезжать, особенно зимой.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.11.13
- Сообщений:
- 75
Re: Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 10.06.22 - 14:11
Наконец-то эту дорогу приведут в порядок! Я так понимаю речь идет о поселках Акколь и Южный. В конце 80-х, начале 90-х частенько ездил туда в гости, жену оттуда взял. От Торгая до Акколя всего 100 км, но чтобы их преодолеть нужен как минимум УАЗ или Нива и 4 часа езды. Париж-Дакар отдыхает. Думаю с тех пор дорога стала еще хуже. Поэтому всей душой ЗА ремонт!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 255
Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 10.06.22 - 14:27
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 14241
Re: Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 10.06.22 - 16:39
Хех..
Это устроить геноцид колхозников и переселить их в разрушенные дома, без газа света и отопления и воды?
Только потому, что денег, которые грузом лежат в бюджете, кому то жалко на постройку дороги?
Это устроить геноцид колхозников и переселить их в разрушенные дома, без газа света и отопления и воды?
Только потому, что денег, которые грузом лежат в бюджете, кому то жалко на постройку дороги?
Re: Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 10.06.22 - 20:10
Цитата:
Жить в Аркалыке это геноцид?
Ну тогда надо живущих там спасать, может на их спасение лучше деньги потратить?
111:
Это устроить геноцид колхозников
Это устроить геноцид колхозников
Жить в Аркалыке это геноцид?
Ну тогда надо живущих там спасать, может на их спасение лучше деньги потратить?
Re: Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 10.06.22 - 20:13
Цитата:
Ты слово "отремонтировать" специально не заметил?
Цитата:
А здесь слово "разрушенных" тоже пропустил?
111:
разрушенные дома, без газа света и отопления и воды?
разрушенные дома, без газа света и отопления и воды?
Ты слово "отремонтировать" специально не заметил?
Цитата:
для 200 человек, живущих среди разрушенных домов
А здесь слово "разрушенных" тоже пропустил?
Re: Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 10.06.22 - 20:14
Цитата:
А чтобы до Тургая добраться, что надо? ))
Безбилетный пассажир:
От Торгая до Акколя всего 100 км, но чтобы их преодолеть нужен как минимум УАЗ или Нива и 4 часа езды
От Торгая до Акколя всего 100 км, но чтобы их преодолеть нужен как минимум УАЗ или Нива и 4 часа езды
А чтобы до Тургая добраться, что надо? ))
Re: Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 10.06.22 - 20:15
Цитата:
Серьезно? Такие богатые что уже и тратить больше не на что?)
111:
которые грузом лежат в бюджете
которые грузом лежат в бюджете
Серьезно? Такие богатые что уже и тратить больше не на что?)
Re: Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 10.06.22 - 22:02
А может Ильяс неправильно понял? Наверное на ремонт всей дороги от Кустаная до этого села потратят 2.7 ярда, а не только на кусок в пустыне между Тургаем и этим селом?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1239
Re: Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 10.06.22 - 23:27
Цитата:
От Костаная до Торгая дорога будет стоить 270 млрд тенге или даже больше, и если такую гипотетически сделают, то она простоит пару лет. И все эти мегапроекты, связанные с культурой и якобы на инфраструктуру делают только для отмыва бабок.
maxsaf:
от Кустаная до этого села потратят 2.7 ярда, а не только на кусок в пустыне между Тургаем и этим селом
от Кустаная до этого села потратят 2.7 ярда, а не только на кусок в пустыне между Тургаем и этим селом
От Костаная до Торгая дорога будет стоить 270 млрд тенге или даже больше, и если такую гипотетически сделают, то она простоит пару лет. И все эти мегапроекты, связанные с культурой и якобы на инфраструктуру делают только для отмыва бабок.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1351
Re: Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 10.06.22 - 23:29
Цитата:
Хм...
Золотой ордой, Казахским ханством, Чингисханом, Казахстан не пользуется на порядок больше лет.
То есть что!?
Всё что нажито непосильным трудом, всё пропало!?
Цитата:
Не!
Геноцид кухарок!
Заодно их денацифицировать, на всякий!
Просветители, классная тема для распила бюджетного бабла, что он сделал - арабицу, алфавит которым Казахстан не пользуется 100 лет.
Хм...
Золотой ордой, Казахским ханством, Чингисханом, Казахстан не пользуется на порядок больше лет.
То есть что!?
Всё что нажито непосильным трудом, всё пропало!?
Цитата:
111:
Это устроить геноцид колхозников
Это устроить геноцид колхозников
Не!
Геноцид кухарок!
Заодно их денацифицировать, на всякий!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1351
Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 10.06.22 - 23:35
Цитата:
Но вы учтите, что благодаря этому, будет поднята отрасль автомобилестроения, в плане, резко возрастет продажи крузаков, гелендвагенов и прочих туарегов.
Айфонов, а также путёвок на Мальдивы, Португалию и Турцию, для всех причастных к строительству!
Вы не забывайте, что один тендер, кормит от 10 до 100 граждан, а также их жён, дочерей и братишек!
olegggon:
От Костаная до Торгая дорога будет стоить 270 млрд тенге
От Костаная до Торгая дорога будет стоить 270 млрд тенге
Но вы учтите, что благодаря этому, будет поднята отрасль автомобилестроения, в плане, резко возрастет продажи крузаков, гелендвагенов и прочих туарегов.
Айфонов, а также путёвок на Мальдивы, Португалию и Турцию, для всех причастных к строительству!
Вы не забывайте, что один тендер, кормит от 10 до 100 граждан, а также их жён, дочерей и братишек!
Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 11.06.22 - 00:00
Цитата:
Так речь же не про строительство дороги а про ремонт вроде. Причем не всей, а только общей длиной 40 км насколько я понял из текста
[Исправлено: maxsaf, 11.06.2022 - 00:01]
olegggon:
От Костаная до Торгая дорога будет стоить 270 млрд
От Костаная до Торгая дорога будет стоить 270 млрд
Так речь же не про строительство дороги а про ремонт вроде. Причем не всей, а только общей длиной 40 км насколько я понял из текста
[Исправлено: maxsaf, 11.06.2022 - 00:01]
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