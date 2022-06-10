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≡ «Свалки Костаная». «Мусор на фото не умещается...»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44436
«Свалки Костаная». «Мусор на фото не умещается...»
Отправлено: 10.06.22 - 23:49
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Об очередной свалке рядом с домом по ул. Узкоколейной, 13 «НГ» сообщила жительница этого района Костаная Людмила ЗЛОБИНА. По ее словам, мусора столько, что он не поместится на одной фотографии, поэтому она прислала 15-секундное видео.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14241
Re: «Свалки Костаная». «Мусор на фото не умещается...»
Отправлено: 10.06.22 - 23:49
#1
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Там то людей раз два и обчелся..
Кто нибудь бы установил камеру и дело с концом .
Свои же..
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