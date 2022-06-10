Прогноз на 5 дней
ясно+12°C
  • 752 мм рт.ст.
  • 87% влажность
  • З-ЮЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44436
Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 10.06.22 - 14:11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просветители, классная тема для распила бюджетного бабла, что он сделал - арабицу, алфавит которым Казахстан не пользуется 100 лет. А сколько ему лет? 150 - срочно строим дорогу в пустыне, в 650 км от Костаная, для 200 человек, живущих среди разрушенных домов. Сколько денег? Три миллиарда тенге. Для чего? Почитания, люди будут приезжать, особенно зимой.
Читать новость

Безбилетный пассажир
§ Безбилетный пассажир
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.11.13
Сообщений:
75
Re: Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 10.06.22 - 14:11
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец-то эту дорогу приведут в порядок! Я так понимаю речь идет о поселках Акколь и Южный. В конце 80-х, начале 90-х частенько ездил туда в гости, жену оттуда взял. От Торгая до Акколя всего 100 км, но чтобы их преодолеть нужен как минимум УАЗ или Нива и 4 часа езды. Париж-Дакар отдыхает. Думаю с тех пор дорога стала еще хуже. Поэтому всей душой ЗА ремонт!
Профайл
Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
255
Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 10.06.22 - 14:27
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


[Исправлено: Alehander, 10.06.2022 - 14:34]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14240
Re: Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 10.06.22 - 16:39
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Это устроить геноцид колхозников и переселить их в разрушенные дома, без газа света и отопления и воды?
Только потому, что денег, которые грузом лежат в бюджете, кому то жалко на постройку дороги?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16785
Re: Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 10.06.22 - 20:10
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Это устроить геноцид колхозников

Жить в Аркалыке это геноцид?
Ну тогда надо живущих там спасать, может на их спасение лучше деньги потратить?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16785
Re: Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 10.06.22 - 20:13
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
разрушенные дома, без газа света и отопления и воды?

Ты слово "отремонтировать" специально не заметил?

Цитата:
для 200 человек, живущих среди разрушенных домов

А здесь слово "разрушенных" тоже пропустил? :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16785
Re: Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 10.06.22 - 20:14
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Безбилетный пассажир:
От Торгая до Акколя всего 100 км, но чтобы их преодолеть нужен как минимум УАЗ или Нива и 4 часа езды

А чтобы до Тургая добраться, что надо? ))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16785
Re: Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 10.06.22 - 20:15
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
которые грузом лежат в бюджете

Серьезно? Такие богатые что уже и тратить больше не на что?)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16785
Re: Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 10.06.22 - 22:02
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может Ильяс неправильно понял? Наверное на ремонт всей дороги от Кустаная до этого села потратят 2.7 ярда, а не только на кусок в пустыне между Тургаем и этим селом?
Профайл
olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1239
Re: Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 10.06.22 - 23:27
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
от Кустаная до этого села потратят 2.7 ярда, а не только на кусок в пустыне между Тургаем и этим селом

От Костаная до Торгая дорога будет стоить 270 млрд тенге или даже больше, и если такую гипотетически сделают, то она простоит пару лет. И все эти мегапроекты, связанные с культурой и якобы на инфраструктуру делают только для отмыва бабок.
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1350
Re: Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 10.06.22 - 23:29
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Просветители, классная тема для распила бюджетного бабла, что он сделал - арабицу, алфавит которым Казахстан не пользуется 100 лет. 

Хм...
Золотой ордой, Казахским ханством, Чингисханом, Казахстан не пользуется на порядок больше лет.
То есть что!?
Всё что нажито непосильным трудом, всё пропало!?
:lol:
Цитата:
111:
Это устроить геноцид колхозников

Не!
Геноцид кухарок!
Заодно их денацифицировать, на всякий!
:-o
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1350
Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 10.06.22 - 23:35
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
От Костаная до Торгая дорога будет стоить 270 млрд тенге

Но вы учтите, что благодаря этому, будет поднята отрасль автомобилестроения, в плане, резко возрастет продажи крузаков, гелендвагенов и прочих туарегов.
Айфонов, а также путёвок на Мальдивы, Португалию и Турцию, для всех причастных к строительству!
Вы не забывайте, что один тендер, кормит от 10 до 100 граждан, а также их жён, дочерей и братишек!
:-o
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16785
Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 11.06.22 - 00:00
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
От Костаная до Торгая дорога будет стоить 270 млрд

Так речь же не про строительство дороги а про ремонт вроде. Причем не всей, а только общей длиной 40 км насколько я понял из текста

[Исправлено: maxsaf, 11.06.2022 - 00:01]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS