Прогноз на 5 дней
переменная облачность+17°C
  • 751 мм рт.ст.
  • 67% влажность
  • З, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Одна тысяча слов
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44434
Одна тысяча слов
Отправлено: 08.06.22 - 16:26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В русском словаре насчитывается около 500 тысяч слов, в казахском около 300 тысяч слов. Но наши елбасята упорно хотят, чтобы всё население Казахстана обязаны знать все 300 тысяч слов казахского языка. Неважно, что люди разных национальностей перестанут понимать друг - друга, ничего что это сказывается на экономике, эффективности развития страны, главное это чтобы знали.
Читать новость

Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15327
Re: Одна тысяча слов
Отправлено: 08.06.22 - 16:26
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор, открою тайну: для связной речи одной лексики недостаточно.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14236
Re: Одна тысяча слов
Отправлено: 08.06.22 - 16:27
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну выучить надо так же денацификация, шантаж, геноцид, пропаганда войны и тд..
То есть нужно быть готовым, за розовыми словами типа - Мир, труд, май, к тому, что кто то воспользуется твоей добротой и ударит в 4 утра ракетно бомбовыми ударами..
Тот, у кого этих слов и в помине нет, хоть выученных, хоть заученных, тот, кто потерял свою культуру и сеет вокруг ненависть..
И быть добрым просто у себя в семье, это быть просто одиноким блеющим ягненком, потерявшим маму среди громадной степи, напичканной злыми падальщиками..
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1343
Одна тысяча слов
Отправлено: 09.06.22 - 23:08
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По факту, знания казахского языка передается с молоком матери

Сие великое открытие надо взять на вооружение борцам за изучение казахского языка.
Но тут есть, как сказал бы депутат, есть нюанс требующий изучения этого феномена. Я щитаю актуальным вопрос о дозе, достаточной для обретения необходимого эффекта. И тогда вопрос изучения будет скрываться за мощностями специальной молочной фабрики.
:lol:
Цитата:
111:
И быть добрым просто у себя в семье, это быть просто одиноким блеющим ягненком, потерявшим маму среди громадной степи, напичканной злыми падальщиками..

Эта тут автобиография, она тут зачем? Кто тут опять посмел обидеть?
:-o
Цитата:
111:
к тому, что кто то воспользуется твоей добротой и ударит в 4 утра ракетно бомбовыми ударами..

А тогда как поступить с такими правдивыми, пользующимися нашим всеобщим уважением, как журналист Дмитрий Комаров, раскрывший заговор нацистов?
С ним что нужно сделать?
Им нужно закрывать рот, по-вашему?
:lol:

[Исправлено: Don Julio, 09.06.2022 - 23:17]
Профайл
s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1350
Одна тысяча слов
Отправлено: 10.06.22 - 15:55
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну выучить надо так же денацификация, шантаж, геноцид

Фото REUTERS называется «Местный житель осматривает поврежденный фургон после военного удара в жилом районе Харькова». Какие интересные татуировки у «местного жителя»:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16777
Re: Одна тысяча слов
Отправлено: 10.06.22 - 20:27
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну выучить надо так же денацификация, шантаж, геноцид, пропаганда войны и тд..

Ты уже выучили, или оставил на потом? ))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16777
Re: Одна тысяча слов
Отправлено: 10.06.22 - 20:29
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Итог: почему бы нас всем гражданам Казахстана выучить 1000 русских слов, для тех кто говорит на казахском языке и 1000 казахских слов для тех кто говорит на русском языке. Ну и конечно 1000 ангельских слов для всех.

Можно и 2000, проверять же все равно никто не будет (С) :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16777
Re: Одна тысяча слов
Отправлено: 10.06.22 - 21:31
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
то лет через 40, придется всем оставшимся учить китайский.

Как вы пришли к такому выводу? :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 64
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS