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Увечья я получил, но претензий у меня нет, писать заявление я не хочу, - пояснил Ертай Сарбасов. - Я не считаю, что я пострадал. Почему меня признали потерпевшим я не могу дать точного ответа.

Цитата:Не спецназ а детский сад какой-то с дворовыми понятиямиСтрёмно ему видети ли здоровому спецназовцу что ему от толпы камнем прилетело по лицу,заявление писать не будет,не ну пацаны же не поймут,зашквар это же я красным считаться буду......и это СОБР?) Нет ну ладно если ты отмороженный российский космонавт и бьешь бабулек ногой в живот которые выбегают перед тобой,тут лучше молчать и не отсвечивать но так у нас то толпа озверевших пацанов коктейли Молотова кидали...в пластиковых бутылках))В Америке попробуй рыпнутся в сторону копа особенно при разгоне митинга он тебе пару новых бугорков на черпушке сразу своей дубинкой сделает а то и шокером сердечко потеребит потомучто есть закон о правоохранительных органах и плевать уже там, есть,нет заявления от копа! Был факт что в полицейских летели камни? был факт что копы пострадали? всё всех причастных в СИЗО до выяснения подробностей а там ещё и ФБР подключится и начнет разбирать,а че это ты такой сякой немазанный татухи какие-то странные наколол? Расист что-ли?))А у нас всё сюсюкаются какбудто у нас не полицейская диктатура а прям Нидерланды)