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«Я не считаю, что я пострадал» - В деле о нападении четверых костанайцев на полицейских во время январских беспорядков допросили потерпевших
«Я не считаю, что я пострадал» - В деле о нападении четверых костанайцев на полицейских во время январских беспорядков допросили потерпевших
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