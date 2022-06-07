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≡ «Я не считаю, что я пострадал» - В деле о нападении четверых костанайцев на полицейских во время январских беспорядков допросили потерпевших
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44434
«Я не считаю, что я пострадал» - В деле о нападении четверых костанайцев на полицейских во время январских беспорядков допросили потерпевших
Отправлено: 07.06.22 - 00:15
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Уголовное дело в отношении жителей Костаная Амирбека Ануханова, Ерназара Рамазана, Дамира Абулова и Андрея Бурдюка продолжили рассматривать сегодня вечером, 6 июня, в суде №2 Костаная. Напомним, утром гособвинитель рассказал присутствующим в чем обвиняют подсудимых.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12581
Re: «Я не считаю, что я пострадал» - В деле о нападении четверых...
Отправлено: 07.06.22 - 00:15
#1
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Цитата:
Увечья я получил, но претензий у меня нет, писать заявление я не хочу, - пояснил Ертай Сарбасов. - Я не считаю, что я пострадал. Почему меня признали потерпевшим я не могу дать точного ответа.

Не спецназ а детский сад какой-то с дворовыми понятиями
Стрёмно ему видети ли здоровому спецназовцу что ему от толпы камнем прилетело по лицу,заявление писать не будет,не ну пацаны же не поймут,зашквар это же я красным считаться буду......и это СОБР?) Нет ну ладно если ты отмороженный российский космонавт и бьешь бабулек ногой в живот которые выбегают перед тобой,тут лучше молчать и не отсвечивать но так у нас то толпа озверевших пацанов коктейли Молотова кидали...в пластиковых бутылках))
В Америке попробуй рыпнутся в сторону копа особенно при разгоне митинга он тебе пару новых бугорков на черпушке сразу своей дубинкой сделает а то и шокером сердечко потеребит потомучто есть закон о правоохранительных органах и плевать уже там, есть,нет заявления от копа! Был факт что в полицейских летели камни? был факт что копы пострадали? всё всех причастных в СИЗО до выяснения подробностей а там ещё и ФБР подключится и начнет разбирать,а че это ты такой сякой немазанный татухи какие-то странные наколол? Расист что-ли?))
А у нас всё сюсюкаются какбудто у нас не полицейская диктатура а прям Нидерланды)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14236
«Я не считаю, что я пострадал» - В деле о нападении четверых костанайцев на полицейских во время январских беспорядков допросили потерпевших
Отправлено: 07.06.22 - 02:49
#2
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Мда..
Отличное доказательство!

"Сначала он пояснил, что находился со стороны «Казпочты», но после заявил, что ошибся и находился возле здания «Казахтелекома», а через дорогу находились протестующие и в это время с их стороны в него прилетел кусок брусчатки. Так как забрало шлема у него было поднято, он получил рассечение нижней губы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14236
«Я не считаю, что я пострадал» - В деле о нападении четверых костанайцев на полицейских во время январских беспорядков допросили потерпевших
Отправлено: 07.06.22 - 02:51
#3
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Опять эта полоса .

[Исправлено: 111, 07.06.2022 - 15:26]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
830
Re: «Я не считаю, что я пострадал» - В деле о нападении четверых...
Отправлено: 07.06.22 - 08:16
#4
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Цитата:
На многие вопросы стороны защиты представитель отдела ЖКХ не мог ответить:

- Лично я не осматривал. Где находится имущество не знаю, такими сведениями я не располагаю, - ответил Нуркенов. - Урны там были металлические, они повреждены до полной непригодности, мне об этом известно из материалов дела. Мне об этом стало известно, когда полицейские проводили досудебное расследование, соответственно им была предоставлена справка о стоимости повреждения. Как и каким образом урны были повреждены я ответить сейчас не могу.

Источник:


Реально бездарные работники! А где дефектная ведомость которую они ДОЛЖНЫ были составить после повреждения государственного имущества? Полное незнание законодательства РК. Как такие работник проходят собеседование если не знает элементарного!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
5
Re: «Я не считаю, что я пострадал» - В деле о нападении четверых...
Отправлено: 10.06.22 - 20:17
#5
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//адвокат подсудимого Ерназара Рамазана Олег ШЕМЕЛИН//
Знакомые люди, на курсе младше моего учился. В общаге соседями были. Кто бы мог подумать? :lol:
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