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≡ 46 килограммов марихуаны сожгли полицейские в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44434
46 килограммов марихуаны сожгли полицейские в Костанае
Отправлено: 10.06.22 - 14:49
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Это первый этап уничтожения крупной партии наркотиков в 200 кг, которую полицейские изъяли еще в ноябре 2021 года. Акция по уничтожению наркотических средств прошла на территории ДП Костанайской области.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
255
Re: 46 килограммов марихуаны сожгли полицейские в Костанае
Отправлено: 10.06.22 - 14:49
#1
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Было весело...
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
979
Re: 46 килограммов марихуаны сожгли полицейские в Костанае
Отправлено: 10.06.22 - 17:17
#2
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потрясающе)
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