Re: Три миллиарда тенге закопать в песок, легко

Отправлено: - 14:11

Наконец-то эту дорогу приведут в порядок! Я так понимаю речь идет о поселках Акколь и Южный. В конце 80-х, начале 90-х частенько ездил туда в гости, жену оттуда взял. От Торгая до Акколя всего 100 км, но чтобы их преодолеть нужен как минимум УАЗ или Нива и 4 часа езды. Париж-Дакар отдыхает. Думаю с тех пор дорога стала еще хуже. Поэтому всей душой ЗА ремонт!