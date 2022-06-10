Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+18°C
  • 751 мм рт.ст.
  • 63% влажность
  • З-ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Два автомобиля сгорели во дворе многоэтажки в Костанае. Возможно, это поджог
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44434
Два автомобиля сгорели во дворе многоэтажки в Костанае. Возможно, это поджог
Отправлено: 10.06.22 - 16:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причину пожара сейчас устанавливает исследовательская пожарная лаборатория, но местные жители уже прислали в "НГ" запись с камер наблюдения, на которой можно увидеть двух неизвестных мужчин с канистрой в руках. Они подходят к автомобилю, после чего тот вспыхивает.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14234
Re: Два автомобиля сгорели во дворе многоэтажки в Костанае....
Отправлено: 10.06.22 - 16:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый бандитский район Береке..
А ведь я там с каким то упорством хотел купить квартиру.
Правда еще по 225 за квадрат..
Сейчас по моему 350..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 68, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 68
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS