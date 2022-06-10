Отправлено: - 16:27

Причину пожара сейчас устанавливает исследовательская пожарная лаборатория, но местные жители уже прислали в "НГ" запись с камер наблюдения, на которой можно увидеть двух неизвестных мужчин с канистрой в руках. Они подходят к автомобилю, после чего тот вспыхивает.