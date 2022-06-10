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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 152 из 153«1...150151152153»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14234
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.06.22 - 01:49
#2266
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Хм..
Во всех рекламах Термомикс готовит за час или сколько то там, 6 блюд.
Или 5..
Но мы как готовили раньше до 3х ночи, так и готовим.
Ну просто интересней и разнообразней.
Там надо учесть, что термомикс не режет продукты, не убирает, и моет себя, если немного пригорел, не до конца..
Не размораживает.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16768
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.06.22 - 05:34
#2267
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Цитата:
111:
Во всех рекламах Термомикс готовит за час или сколько то там, 6 блюд. Или 5.. Но мы как готовили раньше до 3х ночи, так и готовим.

Такая реклама как раз и расчитана на лоха :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16768
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.06.22 - 05:39
#2268
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Цитата:
111:
Если фашисты нападут, дам отпор по возможности. И так каждый казахстанец. Как и каждый украинец..

Ну смотря как. Если например вежливые люди вежливо попросят волеизлеяние произвести - я бы проголосовал. :lol:
Зачем сразу за автомат хвататься? 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14234
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.06.22 - 10:15
#2269
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Цитата:
maxsaf:
попросят волеизлеяние произвести - я бы проголосовал.

Тебе не нравится чем то твоя Родина Канада?
Страна Нато, выборы..
С твоей стороны это так мило..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14234
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.06.22 - 10:19
#2270
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Цитата:
maxsaf:
Такая реклама как раз и расчитана на лоха

Ну сказать что практичные немцы в течении десятилетий просто лохи..
Не знаю.
Мерседесы, сименсы сапсаны, термомиксы..
Наверно да, их продукция расчитана на лохов..
Но черт побьери, это удобно, качественно и классно..
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8674
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.06.22 - 10:31
#2271
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Цитата:
111:
Ну сказать что практичные немцы в течении десятилетий просто лохи.

Практичные немцы Термомиксы за кучу денег не покупают,для них это дорого,да и не принято тратить драгоценное свободное время на готовку,проще в кафешке покушать или на скорую руку полуфабрикат какой нибудь приготовить.
При этом с удовольствием приходят к русским в гости,а где ещё тебя от души накормят настоящей домашней едой.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8674
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.06.22 - 10:48
#2272
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Я ради интереса почитал отзывы,так вот большинство пользователей остывают к этому чуду немецкой мысли,буквально через 2-3 месяца и пылиться потом на полочке этот комбайн.
Кстати они советуют,если уж прям очень захотелось наступить на те-же грабли ,что и мы,то нет смысла покупать новый за 835000,можно купить такой же новый ,но которым попользовались 3 дня ,а остальные три месяца он просто простоял без дела и всего-то за 580000.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16768
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.06.22 - 12:18
#2273
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Цитата:
111:
Тебе не нравится чем то твоя Родина Канада?

Нравится, но нет пределов совершенству. Всегда найдется что улучшить.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14234
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.06.22 - 15:55
#2274
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Цитата:
Добринцофф:
три месяца он просто простоял без дела и всего-то за 580000.

Смотрел я их олхе, по 500 тысяч в среднем.
У всех новые, ножи то типа расчитаны на 15 лет..
Но решили брать посуду новую.
Как то то, что там кто то что то там варил уже, неохота было, своей кухарке дарить..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14234
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.06.22 - 15:57
#2275
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Цитата:
maxsaf:
Нравится, но нет пределов совершенству

Понимаешь, вот эти понты там с Канадой не проходят же, бравирование, игра слов..
Думаю тебе с этим предложением надо до своих чиновников, натовских обратиться.
И думаю что ты там говоришь что то другое, если конечно говоришь..
А то бы чемодан вокзал и в Луганск, давно бы отправили тебя жить с плохой Канады..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14234
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.06.22 - 16:10
#2276
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Хех..
Проснулся недавно, моя что то копошится и печет какой то кекс.
Спрашиваю что жрать есть.
- Что хочешь, все есть..
Вот это ответ, вот это кастрюля .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14234
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.06.22 - 16:13
#2277
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Вот как, снизу йогуртный кекс, и ждет своей очереди фокача..
По моему две к посередине где то видел..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14234
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.06.22 - 16:15
#2278
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Рис сварила строго по рецепту, на пару или воде, безо всякого мяса и мясного бульона.
Я то пока еще не привык к такому, ну будем пробовать..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14234
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.06.22 - 16:20
#2279
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Но если добавить мясо на пару , овощи и яйца с картошкой в мундире, то рис просто отличный!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14234
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.06.22 - 16:32
#2280
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А вот и кексик..
Блин, залезет ли ко мне в живот?
Уже и так наелся..


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