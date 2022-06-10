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≡ Семь ударов ножом в драке не убедили суд в том, что подозреваемого следует взять под стражу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44433
Семь ударов ножом в драке не убедили суд в том, что подозреваемого следует взять под стражу
Отправлено: 10.06.22 - 16:01
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Судья Костанайского следственного суда Абай Раисов решил оставить его под домашним арестом, отказав в санкционировании более серьезной меры пресечения. Свое решение он пояснял тем, что доводы следствия недостаточно мотивированы. Адвокат потерпевшего обратился в «НГ».
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
830
Re: Семь ударов ножом в драке не убедили суд в том, что...
Отправлено: 10.06.22 - 16:01
#1
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Цитата:
- Согласно ст.77 Конституции РК судья при отправлении правосудия независим и подчиняется только Конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону. По конкретным делам судьи не подотчетны, - ответил председатель Костанайского областного суда Анатолий СМОЛИН. -

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Значить кто то под суетился,и не хило, раз судья взял на себя такую ответственность
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