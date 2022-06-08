Цитата:
По факту, знания казахского языка передается с молоком матери
Сие великое открытие надо взять на вооружение борцам за изучение казахского языка.
Но тут есть, как сказал бы депутат, есть нюанс требующий изучения этого феномена. Я щитаю актуальным вопрос о дозе, достаточной для обретения необходимого эффекта. И тогда вопрос изучения будет скрываться за мощностями специальной молочной фабрики.
Цитата:
111:
И быть добрым просто у себя в семье, это быть просто одиноким блеющим ягненком, потерявшим маму среди громадной степи, напичканной злыми падальщиками..
Эта тут автобиография, она тут зачем? Кто тут опять посмел обидеть?
Цитата:
111:
к тому, что кто то воспользуется твоей добротой и ударит в 4 утра ракетно бомбовыми ударами..
А тогда как поступить с такими правдивыми, пользующимися нашим всеобщим уважением, как журналист Дмитрий Комаров, раскрывший заговор нацистов?
С ним что нужно сделать?
Им нужно закрывать рот, по-вашему? [Исправлено: Don Julio, 09.06.2022 - 23:17]