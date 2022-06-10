Отправлено: - 05:34

111:

Во всех рекламах Термомикс готовит за час или сколько то там, 6 блюд. Или 5.. Но мы как готовили раньше до 3х ночи, так и готовим.

Цитата:Такая реклама как раз и расчитана на лоха