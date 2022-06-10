Хм.. Во всех рекламах Термомикс готовит за час или сколько то там, 6 блюд. Или 5.. Но мы как готовили раньше до 3х ночи, так и готовим. Ну просто интересней и разнообразней. Там надо учесть, что термомикс не режет продукты, не убирает, и моет себя, если немного пригорел, не до конца.. Не размораживает.
Ну сказать что практичные немцы в течении десятилетий просто лохи.. Не знаю. Мерседесы, сименсы сапсаны, термомиксы.. Наверно да, их продукция расчитана на лохов.. Но черт побьери, это удобно, качественно и классно..
111: Ну сказать что практичные немцы в течении десятилетий просто лохи.
Практичные немцы Термомиксы за кучу денег не покупают,для них это дорого,да и не принято тратить драгоценное свободное время на готовку,проще в кафешке покушать или на скорую руку полуфабрикат какой нибудь приготовить. При этом с удовольствием приходят к русским в гости,а где ещё тебя от души накормят настоящей домашней едой.
Я ради интереса почитал отзывы,так вот большинство пользователей остывают к этому чуду немецкой мысли,буквально через 2-3 месяца и пылиться потом на полочке этот комбайн. Кстати они советуют,если уж прям очень захотелось наступить на те-же грабли ,что и мы,то нет смысла покупать новый за 835000,можно купить такой же новый ,но которым попользовались 3 дня ,а остальные три месяца он просто простоял без дела и всего-то за 580000.
Добринцофф: три месяца он просто простоял без дела и всего-то за 580000.
Смотрел я их олхе, по 500 тысяч в среднем. У всех новые, ножи то типа расчитаны на 15 лет.. Но решили брать посуду новую. Как то то, что там кто то что то там варил уже, неохота было, своей кухарке дарить..
Понимаешь, вот эти понты там с Канадой не проходят же, бравирование, игра слов.. Думаю тебе с этим предложением надо до своих чиновников, натовских обратиться. И думаю что ты там говоришь что то другое, если конечно говоришь.. А то бы чемодан вокзал и в Луганск, давно бы отправили тебя жить с плохой Канады..
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