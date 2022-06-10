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Депутат Парламента Альберт Рау предложил продлить реформу ПКСК на год. Решение могут принять уже 16 июня
Депутат Парламента Альберт Рау предложил продлить реформу ПКСК на год. Решение могут принять уже 16 июня
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