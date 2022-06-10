Re: Депутат Парламента Альберт Рау предложил продлить реформу...

Отправлено: - 14:16

Очередная идея-"пустышка", наших чиновников: - не продуманная, не просчитанная, так:- лишь бы ЧТО ТО сделать, лишь бы ЧТО ТО сказать, - для создания видимости работы и оправдания своей никчёмнй деятельности в этом президентско-нотариальном мажилисе: - как сказали этому Рау, после январских событии, в прямом эфире казахстанского телеканала, кажеться, "АТАМЕКЕН-БИЗНЕС": -"...от вас, депутатов, никакого толку нет, что вы есть, что вас нет: ни одного из вас не было видно среди митингующих..."