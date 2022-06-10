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≡ Депутат Парламента Альберт Рау предложил продлить реформу ПКСК на год. Решение могут принять уже 16 июня
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44433
Депутат Парламента Альберт Рау предложил продлить реформу ПКСК на год. Решение могут принять уже 16 июня
Отправлено: 10.06.22 - 12:44
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- Я до последнего на всех встречах говорил, что никаких переносов не будет, - сказал «НГ» Рау. - Делал неоднократные запросы в адрес правительства. Писал, что реформы не двигаются. Я знаю это и по Лисаковску, и по Костанаю. И я все равно был за то, чтобы не продлевать. Но когда увидел, сколько надо вносить поправок, я все-таки надеялся провести их через срочный закон.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
111
Re: Депутат Парламента Альберт Рау предложил продлить реформу...
Отправлено: 10.06.22 - 12:44
#1
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вот и бенефициар определился, все гадал кто крышует кспшки
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3132
Re: Депутат Парламента Альберт Рау предложил продлить реформу...
Отправлено: 10.06.22 - 14:16
#2
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Очередная идея-"пустышка", наших чиновников: - не продуманная, не просчитанная, так:- лишь бы ЧТО ТО сделать, лишь бы ЧТО ТО сказать, - для создания видимости работы и оправдания своей никчёмнй деятельности в этом президентско-нотариальном мажилисе: - как сказали этому Рау, после январских событии, в прямом эфире казахстанского телеканала, кажеться, "АТАМЕКЕН-БИЗНЕС": -"...от вас, депутатов, никакого толку нет, что вы есть, что вас нет: ни одного из вас не было видно среди митингующих..."
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
164
Re: Депутат Парламента Альберт Рау предложил продлить реформу...
Отправлено: 10.06.22 - 14:59
#3
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Почему нас, как баранов, заставляют идти в ОСИ? Почему нельзя сделать альтернативу. Кто хочет - пусть создают ОСИ, кто не хочет - остаются в ПКСК. Меня лично ПКСК устраивает. Зачем мне лишний посредник в ОСИ между мною и управляющей компанией (бывшей ПКСК), которому ещё и платить зарплату надо?
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
414
Re: Депутат Парламента Альберт Рау предложил продлить реформу...
Отправлено: 10.06.22 - 15:13
#4
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Ну хоть что-то...
А там, глядишь, и согласится с предложением оставить людям выбор - оставлять ПКСК или создавать ОСИ и ПТ...
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