Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+21°C
  • 750 мм рт.ст.
  • 52% влажность
  • З, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44433
Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 10.06.22 - 14:11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просветители, классная тема для распила бюджетного бабла, что он сделал - арабицу, алфавит которым Казахстан не пользуется 100 лет. А сколько ему лет? 150 - срочно строим дорогу в пустыне, в 650 км от Костаная, для 200 человек, живущих среди разрушенных домов. Сколько денег? Три миллиарда тенге. Для чего? Почитания, люди будут приезжать, особенно зимой.
Читать новость

Безбилетный пассажир
* Безбилетный пассажир
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.11.13
Сообщений:
75
Re: Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 10.06.22 - 14:11
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец-то эту дорогу приведут в порядок! Я так понимаю речь идет о поселках Акколь и Южный. В конце 80-х, начале 90-х частенько ездил туда в гости, жену оттуда взял. От Торгая до Акколя всего 100 км, но чтобы их преодолеть нужен как минимум УАЗ или Нива и 4 часа езды. Париж-Дакар отдыхает. Думаю с тех пор дорога стала еще хуже. Поэтому всей душой ЗА ремонт!
Профайл
Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
254
Три миллиарда тенге закопать в песок, легко
Отправлено: 10.06.22 - 14:27
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


[Исправлено: Alehander, 10.06.2022 - 14:34]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS