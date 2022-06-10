Кто еще хочет выразить мнение, сказать, кто надоумил человека в здравом уме написать 3го мая заявление? Пожалуйста, если говорим обо мне, ставим ссылки, как я его заставил это сделать 3го или 4го мая..
Ну вот, чего, опять хлопнешь дверью обидевшись, что не хочешь ответить за свои слова и поступки, и очистить свои мысли, выбросить то накопленное тёмное и грязное, признать свои ошибки, как поступает президент Зеленский.
У тебя никогда его не было и нет. У тебя есть обида, когда ты прибежал на форум, ты не стал обсуждать статьи, а жаловался на меня на пару с земляком в редакции.. Мне вот это зачем, твои с обидами комментарии? Удалят, опять будешь ныть. Так что не тряси свою душу тут.. На нее мне плевать..
111: Так что не тряси свою душу тут.. На нее мне плевать..
Я тебя тут понял. То есть беря пример с своих кумиров, которых ты уважаешь, тем не менее тот же Зеленский всегда извиняясь за свои ошибки, или Арестович за своё вранье о 100 миллионов изнасилованных стариков женщин и детей. Хотя бы откровенно, а это уже шаг вперёд, к тому что ты выбрал, прежде всего для себя, свой путь и своё место в этом будущем, которое ты ожидаешь для себя.
У тебя есть предположения хотя бы, что это за некоторые личности душевнобольные? Он же ясно сказал: удаляйте, только прекратите вакханалию. Интересно, она прекратилась или нет? Если нет - то и удалять не надо было ибо жертва выходит напрасной.
Цитата:
Гость: Во избежании истерики некоторых личностей на форуме, есть ли возможность удалить мой аккаунт без главного редактора? Заявка есть, моё желание есть, препятствий нет. Удаляйте. Только прекратите эту вакханалию некоторых душевнобольных. Уже и на форум не похоже.
Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать