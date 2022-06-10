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Так что не тряси свою душу тут.. На нее мне плевать..

Цитата:Я тебя тут понял.То есть беря пример с своих кумиров, которых ты уважаешь, тем не менее тот же Зеленский всегда извиняясь за свои ошибки, или Арестович за своё вранье о 100 миллионов изнасилованных стариков женщин и детей.Хотя бы откровенно, а это уже шаг вперёд, к тому что ты выбрал, прежде всего для себя, свой путь и своё место в этом будущем, которое ты ожидаешь для себя.