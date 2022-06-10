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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 54 из 54«1...525354
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14223
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.22 - 00:02
#796
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Кто еще хочет выразить мнение, сказать, кто надоумил человека в здравом уме написать 3го мая заявление?
Пожалуйста, если говорим обо мне, ставим ссылки, как я его заставил это сделать 3го или 4го мая..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1343
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.22 - 00:06
#797
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Цитата:
111:
Мда.. С тобой все ясно..

Ну вот, чего, опять хлопнешь дверью обидевшись, что не хочешь ответить за свои слова и поступки, и очистить свои мысли, выбросить то накопленное тёмное и грязное, признать свои ошибки, как поступает президент Зеленский.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1343
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.22 - 00:09
#798
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Цитата:
111:
Кто еще хочет выразить мнение

То есть моего мнения ты считаешь недостаточно чтобы прямо и честно ответить перед своей совестью, выбросить те камни, собираемые и хранимые, чтобы бросить из в других в нужный момент?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14223
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.22 - 00:17
#799
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Цитата:
Don Julio:
То есть моего мнения

У тебя никогда его не было и нет.
У тебя есть обида, когда ты прибежал на форум, ты не стал обсуждать статьи, а жаловался на меня на пару с земляком в редакции..
Мне вот это зачем, твои с обидами комментарии?
Удалят, опять будешь ныть.
Так что не тряси свою душу тут..
На нее мне плевать..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1343
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.22 - 00:26
#800
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Цитата:
111:
Так что не тряси свою душу тут.. На нее мне плевать..

Я тебя тут понял.
То есть беря пример с своих кумиров, которых ты уважаешь, тем не менее тот же Зеленский всегда извиняясь за свои ошибки, или Арестович за своё вранье о 100 миллионов изнасилованных стариков женщин и детей.
Хотя бы откровенно, а это уже шаг вперёд, к тому что ты выбрал, прежде всего для себя, свой путь и своё место в этом будущем, которое ты ожидаешь для себя.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14223
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.22 - 00:42
#801
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Цитата:
Don Julio:
Зеленский

С тобой все ясно.
Начал за здравие электрона, кончил за Зеленского.
Вот и разбирайся сам в своем намешивании..
Путина, своего президента еще приплюсуй.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16768
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.22 - 06:09
#802
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Цитата:
111:

У тебя есть предположения хотя бы, что это за некоторые личности душевнобольные? Он же ясно сказал: удаляйте, только прекратите вакханалию. Интересно, она прекратилась или нет? Если нет - то и удалять не надо было ибо жертва выходит напрасной.

Цитата:
Гость:
Во избежании истерики некоторых личностей на форуме, есть ли возможность удалить мой аккаунт без главного редактора? Заявка есть, моё желание есть, препятствий нет. Удаляйте. Только прекратите эту вакханалию некоторых душевнобольных. Уже и на форум не похоже.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14223
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.22 - 10:12
#803
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Цитата:
maxsaf:
только прекратите вакханалию.

Хех..
Тогда зачем ты там устроил разборки?
Сразу после этого?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5489
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.22 - 10:50
#804
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-----Надоело про политику !! Послушайте земляка из Аманкарагая !!
-----Модераторы - не удаляйте картинку - тут просто песня про любовь !!
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2955
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.22 - 11:32
#805
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Цитата:
Гога:
Послушайте земляка из Аманкарагая !!


О, мы уроженцы одного района, мой земляк Пётр Сотник, позитивные песни поёт: Расцветай любимый край, звени домбра, баян играй. Расцветай мой Костанай, Аулиеколь, Аманкарагай...

Подробнее здесь:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16768
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.22 - 12:08
#806
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Цитата:
111:
Тогда зачем ты там устроил разборки? Сразу после этого?

Просто реально жаль когда адекватные люди форум покидают.
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