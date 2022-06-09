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≡ Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44430
Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской области
Отправлено: 09.06.22 - 22:03
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Министр энергетики Болат Акчулаков уточнил, где будут строить атомную электростанцию в Казахстане. По его словам, в этом году будут доведены работы по изучению нюансов строительства, после этого будут известны конкретные координаты.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1343
Re: Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской...
Отправлено: 09.06.22 - 22:03
#1
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Цитата:
в этом году будут доведены работы по изучению нюансов строительства, после этого будут известны конкретные координаты.

Жутко сомневаюсь, хватит ли полгода для изучения всех нюансов?
Ну а так то да!
Изучат нюансы, а и потом БАЦ!
Вспышка, взрыв мозга, и вуаля!
Пожалуйте вот вам на блюдечке координаты строительства!
:lol:
Вот в строительстве общественных туалетов, видимо нюансов гоооораздо поболе!
Поэтому и до сих пор нет координат.
А нет координат, нету и туалетов!
:lol:
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
838
Re: Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской...
Отправлено: 09.06.22 - 22:25
#2
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А где референдум по строительству АЭС ?
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
149
Re: Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской...
Отправлено: 09.06.22 - 23:23
#3
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А то что там часто и густо трясёт это ничё? Или забыли за амбициями?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14223
Re: Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской...
Отправлено: 09.06.22 - 23:47
#4
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"среднем рассматриваются порядка 10 лет."

Хех..
Вежливо так отклонили на 10 лет, пока смотрят, что там получится с Россией..
Ну наверно и правильно, нашим непонятно, как будут работать датчики от стиральных машинок на атомной станции..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16768
Re: Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской...
Отправлено: 10.06.22 - 05:49
#5
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Цитата:
111:
Ну наверно и правильно, нашим непонятно, как будут работать датчики от стиральных машинок на атомной станции..

Ну если не распиливать бюджет на каждую мелочь - то денег хватит и на оригинальные запчасти)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
994
Re: Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской...
Отправлено: 10.06.22 - 09:04
#6
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Чьи реакторы будут ставить,под тех мы и ляжем. Ведь реактор это конкретная зависимость от определенной страны и её полит взглядов. Ведь без её топлива АЭС не сможет работать,а оно(топливо) поменять на др производителя низя.
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
412
Re: Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской...
Отправлено: 10.06.22 - 09:43
#7
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Цитата:
Сабыр:

Так рассуждают только поцреоты-нацики.
Это для них сотрудничество с Россией - "ляжем под Россию", а сотрудничество с США - дружба.
Для всех нормальных людей сотрудничество в любой сфере экономики - просто сотрудничество. Без "дружбы" и без "ляжем под них". Просто бизнес.
Ибо в мире реально, по факту, нет ни одной независимой страны.
Достаточно посмотреть на результаты "санкций" запада, направленных против России, но бьющих по ним самим.
Оне тоже, почему-то, решили, что Россия от них зависит, а они от неё не зависят.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
994
Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской области
Отправлено: 10.06.22 - 10:26
#8
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Цитата:
Skeptic:
бьющих по ним самим

Сынок,отключи путивизор и думай головой.Цитата:
Skeptic:
сотрудничество с США - дружба

Ты где это прочитал в моем посте?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12581
Re: Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской...
Отправлено: 10.06.22 - 10:30
#9
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Цитата:
Skeptic:
Так рассуждают только поцреоты-нацики. Это для них сотрудничество с Россией - "ляжем под Россию", а сотрудничество с США - дружба.

Странно
А разве не российские власти последние 20 лет орут что сотрудничество с США для России это рабство? Ведь у США технологии, сильная экономика а Россия ничего взамен предложить не может кроме нефти и газа)В итоге белый человек даёт тебе технологии по изготовлению (бус) бургера а ты взамен ему шкурку соболя...тьфу барель нефти) это не сотрудничество это новый колониализм где ты на коне если умеешь что-то делать а не просто добывать
Но проблема в том что Когда белый человек ушел от тебя дикого кидающегося на всех с палкой а вместе с ним ушел и бургер а ты пытаясь повторить эту вкуснятину дделаешь советскую котлету в тесте) или вместо Айфона смартфон "Чебурашку"))
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
377
Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской области
Отправлено: 10.06.22 - 10:43
#10
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Цитата:
Сабыр:
Сынок,отключи путивизор и думай головой.

Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции в связи с событиями на Украине провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке."Наши санкции в отношении России, действительно, оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива", - сказала Йеллен в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты New York Times.Глава американского минфина выразила уверенность, что ожидать существенного снижения цен на топливо в США в краткосрочной перспективе не стоит.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12581
Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской области
Отправлено: 10.06.22 - 10:46
#11
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Цитата:
При строительстве, как он отметил, будут изучаться различные технологии, в частности французские и российские реакторы, которые являются одними из лучших в мире.

Может французские и советские реакторы? Доставшиеся России как флот и ракеты взамен на выплату внешнего долга за СССР?) по сути это старые технологии достались России какбы донашивать за старшим братом пока не сломаются) Цитата:
111:
Вежливо так отклонили на 10 лет, пока смотрят, что там получится с Россией..

Как сбер на 500 млнов отклонили так и АЭС отклонят)
Просто делают кислую мину при хорошей игре)

[Исправлено: abaika95, 10.06.2022 - 10:47]
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2955
Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской области
Отправлено: 10.06.22 - 11:05
#12
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Цитата:
111:
"среднем рассматриваются порядка 10 лет." Хех.. Вежливо так отклонили на 10 лет, пока смотрят, что там получится с Россией.. Ну наверно и правильно, нашим непонятно, как будут работать датчики от стиральных машинок на атомной станции..


Казахстан энергетическая страна имеются нефть, газ, уголь, уран и.т.д. Соответственно, в настоящее время тепловую и гидро энергетику используем. Отмечают, что в течение 10 лет примут решение, это нормально, не следует спешить. Благо по залежам и добыче уране в первой тройке в мировом масштабе находимся и это направление в том числе строительство АЭС совместно с развитыми зарубежными странами следует продумывать и развивать.

Вместе с тем другие страны на месте не топчутся, уже отдельные страны альтернативные источники применяют на практике. Ранее отмечали на форуме, что Германия планирует к 2022 году полностью вывести из эксплуатации все атомные электростанции, а к 2050 получать 80% всей потребляемой энергии от возобновляемых источников. Речь вели в целом за альтернативные источники, не только за ДВС которые на бензине и солярке. В мире отдельные развитые страны реально этим вопросом занимаются, особенно у которых нет особых ресурсов, в части касающейся автомобилей с ДВС от выхлопных газов экология меняется, даже глобальное потепление связывают с горючими источниками энергии и.т.д.
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