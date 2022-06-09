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Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской области
Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44430
Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской области
Отправлено: 09.06.22 - 22:03
Министр энергетики Болат Акчулаков уточнил, где будут строить атомную электростанцию в Казахстане. По его словам, в этом году будут доведены работы по изучению нюансов строительства, после этого будут известны конкретные координаты.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1343
Re: Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской...
Отправлено: 09.06.22 - 22:03
Цитата:
Жутко сомневаюсь, хватит ли полгода для изучения всех нюансов?
Ну а так то да!
Изучат нюансы, а и потом БАЦ!
Вспышка, взрыв мозга, и вуаля!
Пожалуйте вот вам на блюдечке координаты строительства!
Вот в строительстве общественных туалетов, видимо нюансов гоооораздо поболе!
Поэтому и до сих пор нет координат.
А нет координат, нету и туалетов!
в этом году будут доведены работы по изучению нюансов строительства, после этого будут известны конкретные координаты.
Жутко сомневаюсь, хватит ли полгода для изучения всех нюансов?
Ну а так то да!
Изучат нюансы, а и потом БАЦ!
Вспышка, взрыв мозга, и вуаля!
Пожалуйте вот вам на блюдечке координаты строительства!
Вот в строительстве общественных туалетов, видимо нюансов гоооораздо поболе!
Поэтому и до сих пор нет координат.
А нет координат, нету и туалетов!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 838
Re: Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской...
Отправлено: 09.06.22 - 22:25
А где референдум по строительству АЭС ?
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 149
Re: Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской...
Отправлено: 09.06.22 - 23:23
А то что там часто и густо трясёт это ничё? Или забыли за амбициями?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 14223
Re: Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской...
Отправлено: 09.06.22 - 23:47
"среднем рассматриваются порядка 10 лет."
Хех..
Вежливо так отклонили на 10 лет, пока смотрят, что там получится с Россией..
Ну наверно и правильно, нашим непонятно, как будут работать датчики от стиральных машинок на атомной станции..
Хех..
Вежливо так отклонили на 10 лет, пока смотрят, что там получится с Россией..
Ну наверно и правильно, нашим непонятно, как будут работать датчики от стиральных машинок на атомной станции..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16768
Re: Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской...
Отправлено: 10.06.22 - 05:49
Цитата:
Ну если не распиливать бюджет на каждую мелочь - то денег хватит и на оригинальные запчасти)
111:
Ну наверно и правильно, нашим непонятно, как будут работать датчики от стиральных машинок на атомной станции..
Ну наверно и правильно, нашим непонятно, как будут работать датчики от стиральных машинок на атомной станции..
Ну если не распиливать бюджет на каждую мелочь - то денег хватит и на оригинальные запчасти)
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 994
Re: Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской...
Отправлено: 10.06.22 - 09:04
Чьи реакторы будут ставить,под тех мы и ляжем. Ведь реактор это конкретная зависимость от определенной страны и её полит взглядов. Ведь без её топлива АЭС не сможет работать,а оно(топливо) поменять на др производителя низя.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 412
Re: Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской...
Отправлено: 10.06.22 - 09:43
Цитата:
Так рассуждают только поцреоты-нацики.
Это для них сотрудничество с Россией - "ляжем под Россию", а сотрудничество с США - дружба.
Для всех нормальных людей сотрудничество в любой сфере экономики - просто сотрудничество. Без "дружбы" и без "ляжем под них". Просто бизнес.
Ибо в мире реально, по факту, нет ни одной независимой страны.
Достаточно посмотреть на результаты "санкций" запада, направленных против России, но бьющих по ним самим.
Оне тоже, почему-то, решили, что Россия от них зависит, а они от неё не зависят.
Сабыр:
Так рассуждают только поцреоты-нацики.
Это для них сотрудничество с Россией - "ляжем под Россию", а сотрудничество с США - дружба.
Для всех нормальных людей сотрудничество в любой сфере экономики - просто сотрудничество. Без "дружбы" и без "ляжем под них". Просто бизнес.
Ибо в мире реально, по факту, нет ни одной независимой страны.
Достаточно посмотреть на результаты "санкций" запада, направленных против России, но бьющих по ним самим.
Оне тоже, почему-то, решили, что Россия от них зависит, а они от неё не зависят.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 994
Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской области
Отправлено: 10.06.22 - 10:26
Цитата:
Сынок,отключи путивизор и думай головой.Цитата:
Ты где это прочитал в моем посте?
Skeptic:
бьющих по ним самим
бьющих по ним самим
Сынок,отключи путивизор и думай головой.Цитата:
Skeptic:
сотрудничество с США - дружба
сотрудничество с США - дружба
Ты где это прочитал в моем посте?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12581
Re: Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской...
Отправлено: 10.06.22 - 10:30
Цитата:
Странно
А разве не российские власти последние 20 лет орут что сотрудничество с США для России это рабство? Ведь у США технологии, сильная экономика а Россия ничего взамен предложить не может кроме нефти и газа)В итоге белый человек даёт тебе технологии по изготовлению (бус) бургера а ты взамен ему шкурку соболя...тьфу барель нефти) это не сотрудничество это новый колониализм где ты на коне если умеешь что-то делать а не просто добывать
Но проблема в том что Когда белый человек ушел от тебя дикого кидающегося на всех с палкой а вместе с ним ушел и бургер а ты пытаясь повторить эту вкуснятину дделаешь советскую котлету в тесте) или вместо Айфона смартфон "Чебурашку"))
Skeptic:
Так рассуждают только поцреоты-нацики. Это для них сотрудничество с Россией - "ляжем под Россию", а сотрудничество с США - дружба.
Так рассуждают только поцреоты-нацики. Это для них сотрудничество с Россией - "ляжем под Россию", а сотрудничество с США - дружба.
Странно
А разве не российские власти последние 20 лет орут что сотрудничество с США для России это рабство? Ведь у США технологии, сильная экономика а Россия ничего взамен предложить не может кроме нефти и газа)В итоге белый человек даёт тебе технологии по изготовлению (бус) бургера а ты взамен ему шкурку соболя...тьфу барель нефти) это не сотрудничество это новый колониализм где ты на коне если умеешь что-то делать а не просто добывать
Но проблема в том что Когда белый человек ушел от тебя дикого кидающегося на всех с палкой а вместе с ним ушел и бургер а ты пытаясь повторить эту вкуснятину дделаешь советскую котлету в тесте) или вместо Айфона смартфон "Чебурашку"))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 377
Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской области
Отправлено: 10.06.22 - 10:43
Цитата:
Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции в связи с событиями на Украине провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке."Наши санкции в отношении России, действительно, оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива", - сказала Йеллен в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты New York Times.Глава американского минфина выразила уверенность, что ожидать существенного снижения цен на топливо в США в краткосрочной перспективе не стоит.
Сабыр:
Сынок,отключи путивизор и думай головой.
Сынок,отключи путивизор и думай головой.
Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции в связи с событиями на Украине провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке."Наши санкции в отношении России, действительно, оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива", - сказала Йеллен в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты New York Times.Глава американского минфина выразила уверенность, что ожидать существенного снижения цен на топливо в США в краткосрочной перспективе не стоит.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12581
Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской области
Отправлено: 10.06.22 - 10:46
Цитата:
Может французские и советские реакторы? Доставшиеся России как флот и ракеты взамен на выплату внешнего долга за СССР?) по сути это старые технологии достались России какбы донашивать за старшим братом пока не сломаются) Цитата:
Как сбер на 500 млнов отклонили так и АЭС отклонят)
Просто делают кислую мину при хорошей игре)
[Исправлено: abaika95, 10.06.2022 - 10:47]
При строительстве, как он отметил, будут изучаться различные технологии, в частности французские и российские реакторы, которые являются одними из лучших в мире.
Может французские и советские реакторы? Доставшиеся России как флот и ракеты взамен на выплату внешнего долга за СССР?) по сути это старые технологии достались России какбы донашивать за старшим братом пока не сломаются) Цитата:
111:
Вежливо так отклонили на 10 лет, пока смотрят, что там получится с Россией..
Вежливо так отклонили на 10 лет, пока смотрят, что там получится с Россией..
Как сбер на 500 млнов отклонили так и АЭС отклонят)
Просто делают кислую мину при хорошей игре)
[Исправлено: abaika95, 10.06.2022 - 10:47]
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2955
Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской области
Отправлено: 10.06.22 - 11:05
Цитата:
Казахстан энергетическая страна имеются нефть, газ, уголь, уран и.т.д. Соответственно, в настоящее время тепловую и гидро энергетику используем. Отмечают, что в течение 10 лет примут решение, это нормально, не следует спешить. Благо по залежам и добыче уране в первой тройке в мировом масштабе находимся и это направление в том числе строительство АЭС совместно с развитыми зарубежными странами следует продумывать и развивать.
Вместе с тем другие страны на месте не топчутся, уже отдельные страны альтернативные источники применяют на практике. Ранее отмечали на форуме, что Германия планирует к 2022 году полностью вывести из эксплуатации все атомные электростанции, а к 2050 получать 80% всей потребляемой энергии от возобновляемых источников. Речь вели в целом за альтернативные источники, не только за ДВС которые на бензине и солярке. В мире отдельные развитые страны реально этим вопросом занимаются, особенно у которых нет особых ресурсов, в части касающейся автомобилей с ДВС от выхлопных газов экология меняется, даже глобальное потепление связывают с горючими источниками энергии и.т.д.
111:
"среднем рассматриваются порядка 10 лет." Хех.. Вежливо так отклонили на 10 лет, пока смотрят, что там получится с Россией.. Ну наверно и правильно, нашим непонятно, как будут работать датчики от стиральных машинок на атомной станции..
"среднем рассматриваются порядка 10 лет." Хех.. Вежливо так отклонили на 10 лет, пока смотрят, что там получится с Россией.. Ну наверно и правильно, нашим непонятно, как будут работать датчики от стиральных машинок на атомной станции..
Казахстан энергетическая страна имеются нефть, газ, уголь, уран и.т.д. Соответственно, в настоящее время тепловую и гидро энергетику используем. Отмечают, что в течение 10 лет примут решение, это нормально, не следует спешить. Благо по залежам и добыче уране в первой тройке в мировом масштабе находимся и это направление в том числе строительство АЭС совместно с развитыми зарубежными странами следует продумывать и развивать.
Вместе с тем другие страны на месте не топчутся, уже отдельные страны альтернативные источники применяют на практике. Ранее отмечали на форуме, что Германия планирует к 2022 году полностью вывести из эксплуатации все атомные электростанции, а к 2050 получать 80% всей потребляемой энергии от возобновляемых источников. Речь вели в целом за альтернативные источники, не только за ДВС которые на бензине и солярке. В мире отдельные развитые страны реально этим вопросом занимаются, особенно у которых нет особых ресурсов, в части касающейся автомобилей с ДВС от выхлопных газов экология меняется, даже глобальное потепление связывают с горючими источниками энергии и.т.д.
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