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Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской области
Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской области
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