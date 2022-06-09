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≡ Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44429
Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской области
Отправлено: 09.06.22 - 22:03
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Министр энергетики Болат Акчулаков уточнил, где будут строить атомную электростанцию в Казахстане. По его словам, в этом году будут доведены работы по изучению нюансов строительства, после этого будут известны конкретные координаты.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1343
Re: Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской...
Отправлено: 09.06.22 - 22:03
#1
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Цитата:
в этом году будут доведены работы по изучению нюансов строительства, после этого будут известны конкретные координаты.

Жутко сомневаюсь, хватит ли полгода для изучения всех нюансов?
Ну а так то да!
Изучат нюансы, а и потом БАЦ!
Вспышка, взрыв мозга, и вуаля!
Пожалуйте вот вам на блюдечке координаты строительства!
:lol:
Вот в строительстве общественных туалетов, видимо нюансов гоооораздо поболе!
Поэтому и до сих пор нет координат.
А нет координат, нету и туалетов!
:lol:
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
838
Re: Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской...
Отправлено: 09.06.22 - 22:25
#2
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А где референдум по строительству АЭС ?
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
149
Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской области
Отправлено: 09.06.22 - 23:23
#3
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14220
Re: Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской...
Отправлено: 09.06.22 - 23:47
#4
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"среднем рассматриваются порядка 10 лет."

Хех..
Вежливо так отклонили на 10 лет, пока смотрят, что там получится с Россией..
Ну наверно и правильно, нашим непонятно, как будут работать датчики от стиральных машинок на атомной станции..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16766
Re: Казахстан построит АЭС в районе посёлка Улкен в Алматинской...
Отправлено: 10.06.22 - 05:49
#5
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Цитата:
111:
Ну наверно и правильно, нашим непонятно, как будут работать датчики от стиральных машинок на атомной станции..

Ну если не распиливать бюджет на каждую мелочь - то денег хватит и на оригинальные запчасти)
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