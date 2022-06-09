Отправлено: - 22:03

в этом году будут доведены работы по изучению нюансов строительства, после этого будут известны конкретные координаты.

Цитата:Жутко сомневаюсь, хватит ли полгода для изучения всех нюансов?Ну а так то да!Изучат нюансы, а и потом БАЦ!Вспышка, взрыв мозга, и вуаля!Пожалуйте вот вам на блюдечке координаты строительства!Вот в строительстве общественных туалетов, видимо нюансов гоооораздо поболе!Поэтому и до сих пор нет координат.А нет координат, нету и туалетов!