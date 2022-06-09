Отправлено: - 18:27

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Цитата: Гога: Меня больше внуки волнуют Цитата: Гога: Все батальоны ?? Так ты врешь, что внуки?

Цитата:-----Все в кучу смешал . Что ты хотел сказать ?? цитата - ***хотя бы учись на форуме изъяснять правильно свои мысли скакуны, а то що то с тобой не то в последнее время..**