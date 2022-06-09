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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 17:51
Цитата:
----Все батальоны ??
111:
Батальоны тоже герои.
Батальоны тоже герои.
----Все батальоны ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 18:03
Цитата:
https://youtu.be/OfLCVJI7-lQ
111:
Батальоны тоже герои. Герои Украины. Слава Героям. Слава Украине.
Батальоны тоже герои. Герои Украины. Слава Героям. Слава Украине.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 18:04
Вот это и есть твои герои ?!?!?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 18:14
Цитата:
Так ты врешь, что внуки?
Гога:Цитата:
Меня больше внуки волнуют
Меня больше внуки волнуют
Гога:
Все батальоны ??
Все батальоны ??
Так ты врешь, что внуки?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 18:27
Цитата:
-----Все в кучу смешал . Что ты хотел сказать ?? цитата - ***хотя бы учись на форуме изъяснять правильно свои мысли скакуны, а то що то с тобой не то в последнее время..**
111:
Цитата: Гога: Меня больше внуки волнуют Цитата: Гога: Все батальоны ?? Так ты врешь, что внуки?
Цитата: Гога: Меня больше внуки волнуют Цитата: Гога: Все батальоны ?? Так ты врешь, что внуки?
-----Все в кучу смешал . Что ты хотел сказать ?? цитата - ***хотя бы учись на форуме изъяснять правильно свои мысли скакуны, а то що то с тобой не то в последнее время..**
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 19:10
Цитата:
Хотел сказать, что для тебя устраивать геноцид украинского народа важнее, чем внуки?
Почему ты все время говоришь о войне и хороших оккупантах?
Гога:
Все в кучу смешал . Что ты хотел сказать ?
Все в кучу смешал . Что ты хотел сказать ?
Хотел сказать, что для тебя устраивать геноцид украинского народа важнее, чем внуки?
Почему ты все время говоришь о войне и хороших оккупантах?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 19:14
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 21:35
Цитата:
----И где это я сказал ???Как всегда все перевернул .
111:
Хотел сказать, что для тебя устраивать геноцид украинского народа важнее, чем внуки?
Хотел сказать, что для тебя устраивать геноцид украинского народа важнее, чем внуки?
----И где это я сказал ???Как всегда все перевернул .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 21:39
Цитата:
----А эти что там делали ??----*ДОНЕЦК, 9 июня. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) в четверг приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, которых обвиняют в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников, передает корреспондент ТАСС из зала суда.**---Твой коммент--- Отправлено: 09.06.22 - 14:32#2236---**В батальонах, в армиях, в расчетах, в тактических группах, это украинский народ, его сыны, его патриоты и защитники..**
[Исправлено: Гога, 09.06.2022 - 18:44]
111:
Герои Украины. Слава Героям. Слава Украине.
Герои Украины. Слава Героям. Слава Украине.
----А эти что там делали ??----*ДОНЕЦК, 9 июня. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) в четверг приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, которых обвиняют в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников, передает корреспондент ТАСС из зала суда.**---Твой коммент--- Отправлено: 09.06.22 - 14:32#2236---**В батальонах, в армиях, в расчетах, в тактических группах, это украинский народ, его сыны, его патриоты и защитники..**
[Исправлено: Гога, 09.06.2022 - 18:44]
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24988
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 21:54
Цитата:
А что за, мужик, Амирку - качает?...
111:
Я на качелях тут, кухарка там..
Я на качелях тут, кухарка там..
А что за, мужик, Амирку - качает?...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 22:47
Цитата:
И?
Они друзья этого народа, как и в 45м гашим дедам помогали и британцы и американцы, бороться с фашисткой нечистью, так и тут сейчас помогают бороться против нациских оккупантов..
Что тут такого?
Это лучшие сыны и патриоты Украины.
Гога:
А эти что там
А эти что там
И?
Они друзья этого народа, как и в 45м гашим дедам помогали и британцы и американцы, бороться с фашисткой нечистью, так и тут сейчас помогают бороться против нациских оккупантов..
Что тут такого?
Это лучшие сыны и патриоты Украины.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 22:48
Цитата:
Ему 13 лет.
drakon:
мужик, Амирку - качает?
мужик, Амирку - качает?
Ему 13 лет.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 23:04
Цитата:
----Супер !! С тобой все ясно . Ты тоже лучший сын и патриот Казахстана !!
111:
Это лучшие сыны и патриоты Украины.
Это лучшие сыны и патриоты Украины.
----Супер !! С тобой все ясно . Ты тоже лучший сын и патриот Казахстана !!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 23:31
Цитата:
Если фашисты нападут, дам отпор по возможности.
И так каждый казахстанец.
Как и каждый украинец..
Гога:
Супер !!
Супер !!
Если фашисты нападут, дам отпор по возможности.
И так каждый казахстанец.
Как и каждый украинец..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.06.22 - 01:24
Ну а сейчас готовим мясо птицы с грибами на пару, выше всякие овощи.
Ну и снизу сделаем чечевичный суп..
Ну и снизу сделаем чечевичный суп..
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