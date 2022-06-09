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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5488
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 17:51
#2251
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Цитата:
111:
Батальоны тоже герои.

----Все батальоны ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5488
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 18:03
#2252
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Цитата:
111:
Батальоны тоже герои. Герои Украины. Слава Героям. Слава Украине.

https://youtu.be/OfLCVJI7-lQ
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5488
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 18:04
#2253
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Вот это и есть твои герои ?!?!?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14220
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 18:14
#2254
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Цитата:
Гога:
Меня больше внуки волнуют
Цитата:
Гога:
Все батальоны ??


Так ты врешь, что внуки?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5488
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 18:27
#2255
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Цитата:
111:
Цитата: Гога: Меня больше внуки волнуют Цитата: Гога: Все батальоны ?? Так ты врешь, что внуки?

-----Все в кучу смешал . Что ты хотел сказать ?? цитата - ***хотя бы учись на форуме изъяснять правильно свои мысли скакуны, а то що то с тобой не то в последнее время..**
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14220
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 19:10
#2256
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Цитата:
Гога:
Все в кучу смешал . Что ты хотел сказать ?

Хотел сказать, что для тебя устраивать геноцид украинского народа важнее, чем внуки?
Почему ты все время говоришь о войне и хороших оккупантах?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14220
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 19:14
#2257
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Для меня вот важнее семья..



Я на качелях тут, кухарка там..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5488
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 21:35
#2258
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Цитата:
111:
Хотел сказать, что для тебя устраивать геноцид украинского народа важнее, чем внуки?

----И где это я сказал ???Как всегда все перевернул .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5488
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 21:39
#2259
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Цитата:
111:
Герои Украины. Слава Героям. Слава Украине.

----А эти что там делали ??----*ДОНЕЦК, 9 июня. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) в четверг приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, которых обвиняют в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников, передает корреспондент ТАСС из зала суда.**---Твой коммент--- Отправлено: 09.06.22 - 14:32#2236---**В батальонах, в армиях, в расчетах, в тактических группах, это украинский народ, его сыны, его патриоты и защитники..**

[Исправлено: Гога, 09.06.2022 - 18:44]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24988
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 21:54
#2260
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Цитата:
111:
Я на качелях тут, кухарка там..

А что за, мужик, Амирку - качает?... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14220
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 22:47
#2261
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Цитата:
Гога:
А эти что там

И?
Они друзья этого народа, как и в 45м гашим дедам помогали и британцы и американцы, бороться с фашисткой нечистью, так и тут сейчас помогают бороться против нациских оккупантов..
Что тут такого?
Это лучшие сыны и патриоты Украины.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14220
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 22:48
#2262
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Цитата:
drakon:
мужик, Амирку - качает?

Ему 13 лет.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5488
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 23:04
#2263
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Цитата:
111:
Это лучшие сыны и патриоты Украины.

----Супер !! С тобой все ясно . Ты тоже лучший сын и патриот Казахстана !!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14220
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 23:31
#2264
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Цитата:
Гога:
Супер !!

Если фашисты нападут, дам отпор по возможности.
И так каждый казахстанец.
Как и каждый украинец..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14220
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.06.22 - 01:24
#2265
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Ну а сейчас готовим мясо птицы с грибами на пару, выше всякие овощи.
Ну и снизу сделаем чечевичный суп..

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