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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3050
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.22 - 23:17
Цитата:
Для тех, кто в танке...
Вот история вопроса: 111:"С тобой еще кто то попрощался?"
таноми для 111: "Не хочу с ним прощаться, не хочу, чтобы Эл уходил! Форум тогда многое потеряет! ... Это ты его доконал! Определённо Эл не хочет быть даже на одном гектаре с тобой, а не то что на маленьком форуме НГ!"
Эл (теперь ГОСТЬ): "Да не, благодарю конечно за слова поддержки, но Марик, хоть и несёт иногда чушь, по сути
безобидный".
таноми Электрону: "Да шучу я!"
Так ты решил, что я шутила над Электроном, а не над тобой?
В чём беда? Что с извилиной?
Даже первоклассник бы понял, что к чему! Или притворяешься дурочкой?
111:
Если о провокации, Таноми в отношении к электрону, зачем она это сделала, так жестко пошутила над ним,
Если о провокации, Таноми в отношении к электрону, зачем она это сделала, так жестко пошутила над ним,
Для тех, кто в танке...
Вот история вопроса: 111:"С тобой еще кто то попрощался?"
таноми для 111: "Не хочу с ним прощаться, не хочу, чтобы Эл уходил! Форум тогда многое потеряет! ... Это ты его доконал! Определённо Эл не хочет быть даже на одном гектаре с тобой, а не то что на маленьком форуме НГ!"
Эл (теперь ГОСТЬ): "Да не, благодарю конечно за слова поддержки, но Марик, хоть и несёт иногда чушь, по сути
безобидный".
таноми Электрону: "Да шучу я!"
Так ты решил, что я шутила над Электроном, а не над тобой?
В чём беда? Что с извилиной?
Даже первоклассник бы понял, что к чему! Или притворяешься дурочкой?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.22 - 23:22
Цитата:
Нет.
Это пустословное обвинение оставь себе
Ты ему сказала что он уже прощался.
В результате чего он тапнул ногой..
таноми52:
Вот история вопроса
Вот история вопроса
Нет.
Это пустословное обвинение оставь себе
Ты ему сказала что он уже прощался.
В результате чего он тапнул ногой..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.22 - 23:26
Так кто заставил электрона, находящегося в здравом рассудке, 4го мая подать заявление?
Я из будущего 4го ИЮЛЯ?
Я прям Пространство и Время у вас...
Еще какие доводы в пользу того, что я прилетел к нему из будущего и заставил написать заявление 4 МАЯ?
Я из будущего 4го ИЮЛЯ?
Я прям Пространство и Время у вас...
Еще какие доводы в пользу того, что я прилетел к нему из будущего и заставил написать заявление 4 МАЯ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1340
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.22 - 23:33
Цитата:
Тут твой вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд.
Тут есть нюансы.
А) Если ты их пишешь много и регулярно, то возникает вопрос, зачем и для чего?
И Б) Если ты их пишешь, то возникает дополнительный вопрос, а именно, зачем и для чего?
То есть как ни крути, но вопрос зачем и для чего ты их пишешь, имеет место быть, и от этого никуда не денешься и на него надо тебе отвечать перед своей совестью, потом что только её наличие отличает разумного индивида от бессовестного вруна, ибо провокациями и ложью нельзя добится уважением, что тебе безусловно, прекрасно известно!
111:
требовали чтоб я не писал тут малоинформативные комментарии.
требовали чтоб я не писал тут малоинформативные комментарии.
Тут твой вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд.
Тут есть нюансы.
А) Если ты их пишешь много и регулярно, то возникает вопрос, зачем и для чего?
И Б) Если ты их пишешь, то возникает дополнительный вопрос, а именно, зачем и для чего?
То есть как ни крути, но вопрос зачем и для чего ты их пишешь, имеет место быть, и от этого никуда не денешься и на него надо тебе отвечать перед своей совестью, потом что только её наличие отличает разумного индивида от бессовестного вруна, ибо провокациями и ложью нельзя добится уважением, что тебе безусловно, прекрасно известно!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1340
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.22 - 23:38
Цитата:
Теперь о провокации.
Спровоцировав к уходу пользователя, который к слову пользовался уважением на форуме, тут ты добился победы, хоть и нечестно.
И нэто нужно признать в первую очередь тебе, чтобы вступить в новую жЫзинь, которая перед тобой открылась после твоего осознанного выбора, чтобы в неё вступить с чистыми совестью и своими пальчиками, хоть и толстенкими.
111:
Если о провокации,
Если о провокации,
Теперь о провокации.
Спровоцировав к уходу пользователя, который к слову пользовался уважением на форуме, тут ты добился победы, хоть и нечестно.
И нэто нужно признать в первую очередь тебе, чтобы вступить в новую жЫзинь, которая перед тобой открылась после твоего осознанного выбора, чтобы в неё вступить с чистыми совестью и своими пальчиками, хоть и толстенкими.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.22 - 23:41
Цитата:
Ты вот сейчас зачем это пишешь?
Don Julio:
Если ты их пишешь, то возникает дополнительный вопрос, а именно, зачем и для чего
Если ты их пишешь, то возникает дополнительный вопрос, а именно, зачем и для чего
Ты вот сейчас зачем это пишешь?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.22 - 23:42
Цитата:
Хм..
Для тебя написание комментариев, например по благотворительности, с которой не соглашался электрон, это Война?
Don Julio:
тут ты добился победы
тут ты добился победы
Хм..
Для тебя написание комментариев, например по благотворительности, с которой не соглашался электрон, это Война?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1340
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.22 - 23:46
Цитата:
Ты хоть Обьясни, зачем ты это сделал?
Ну хоть как-то обоснуй, зачем оно тебе было надо?
Ну ведь была же какая-то цель?
Возможно если твои будут достаточно убедительными, хотя бы можно же будет попытаться тебя понять!
Тебя, твои действия.
А так, что?
Ни извинений, ни осознания тяжести своих поступков-ничего!
По твоему, так можно и так правильно?
111:
заставил электрона, находящегося в здравом рассудке
заставил электрона, находящегося в здравом рассудке
Ты хоть Обьясни, зачем ты это сделал?
Ну хоть как-то обоснуй, зачем оно тебе было надо?
Ну ведь была же какая-то цель?
Возможно если твои будут достаточно убедительными, хотя бы можно же будет попытаться тебя понять!
Тебя, твои действия.
А так, что?
Ни извинений, ни осознания тяжести своих поступков-ничего!
По твоему, так можно и так правильно?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.22 - 23:50
Цитата:
Я попрощался с ним.
Как он этого и хотел.
Извиняться перед родственниками?
За то, что кто то 4 мая заставил его написать заявление?
Скажи кто, не унижай его так, за кого мне надо извиниться?
Don Julio:
Ни извинений, ни
Ни извинений, ни
Я попрощался с ним.
Как он этого и хотел.
Извиняться перед родственниками?
За то, что кто то 4 мая заставил его написать заявление?
Скажи кто, не унижай его так, за кого мне надо извиниться?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1340
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.22 - 23:50
Цитата:
Ты вот это сейчас не понимаешь? Я в это не верю, а и значит ты делаешь вид!
То есть не хочешь признать очевидное, что правда всегда всплывает наружу, какой бы горькой она не была, надо её принять!
Этот прежде всего для себя, своей совести, чтобы её очистить, ибо только так можно иметь душу и светлую память.
Ты с этим не согласен?
111:
Ты вот сейчас зачем это пишешь?
Ты вот сейчас зачем это пишешь?
Ты вот это сейчас не понимаешь? Я в это не верю, а и значит ты делаешь вид!
То есть не хочешь признать очевидное, что правда всегда всплывает наружу, какой бы горькой она не была, надо её принять!
Этот прежде всего для себя, своей совести, чтобы её очистить, ибо только так можно иметь душу и светлую память.
Ты с этим не согласен?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1340
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.22 - 23:52
Цитата:
То есть ты обвиняешь этим? То есть ты этот камень носил на груди, в душе, и выждав момент, бросил его в оппонента?
То есть ты не умея ответить, выбрал подлость, чтобы победить и быть умнее себе, в своих глазах?
111:
Для тебя написание комментариев, например по благотворительности, с которой не соглашался электрон, это Война?
Для тебя написание комментариев, например по благотворительности, с которой не соглашался электрон, это Война?
То есть ты обвиняешь этим? То есть ты этот камень носил на груди, в душе, и выждав момент, бросил его в оппонента?
То есть ты не умея ответить, выбрал подлость, чтобы победить и быть умнее себе, в своих глазах?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.22 - 23:55
Цитата:
То есть для тебя форум НГ это своеобразное очищение грехов, для тебя Храм Очищения?
А я Алтарь?
Електрон жертва, мученник?
Don Julio:
Этот прежде всего для себя, своей совести, чтобы её очистить,
Этот прежде всего для себя, своей совести, чтобы её очистить,
То есть для тебя форум НГ это своеобразное очищение грехов, для тебя Храм Очищения?
А я Алтарь?
Електрон жертва, мученник?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1340
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.22 - 23:56
Цитата:
То есть ты попрощался с ним, думая что он это хотел, решив за него что он хочет, я правильно понял?
Или ты решив что хочешь с ним попрощаться, вытащил тот камень, носимый тобою на груди чтобы его бросить, выждав удобный момент?
111:
Я попрощался с ним. Как он этого и хотел.
Я попрощался с ним. Как он этого и хотел.
То есть ты попрощался с ним, думая что он это хотел, решив за него что он хочет, я правильно понял?
Или ты решив что хочешь с ним попрощаться, вытащил тот камень, носимый тобою на груди чтобы его бросить, выждав удобный момент?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.06.22 - 23:57
Мда..
С тобой все ясно..
Жалобы когда будешь писать и плакать?
Пока пока..
С тобой все ясно..
Жалобы когда будешь писать и плакать?
Пока пока..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
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- 11.11.21
- Сообщений:
- 1340
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.22 - 00:01
Цитата:
Я не уверен, что считаю, что ты это он. Скорее даже вообще так не думаю.
Даже скажу что такое сравнение, оно даже несколько оскорбительно для тебя, потому что когда ты выбрал новую жЫззнь, в которую должен был войти с чисто совестью.
Но так вот, в последнюю минуту её осквернить, замарать, с какой-то непонятной и подлой целью, непонятной для остальных.
111:
А я Алтарь?
А я Алтарь?
Я не уверен, что считаю, что ты это он. Скорее даже вообще так не думаю.
Даже скажу что такое сравнение, оно даже несколько оскорбительно для тебя, потому что когда ты выбрал новую жЫззнь, в которую должен был войти с чисто совестью.
Но так вот, в последнюю минуту её осквернить, замарать, с какой-то непонятной и подлой целью, непонятной для остальных.
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