Отправлено: - 23:17

111:

Если о провокации, Таноми в отношении к электрону, зачем она это сделала, так жестко пошутила над ним,

Цитата:Для тех, кто в танке...Вот история вопроса: 111:"С тобой еще кто то попрощался?"таноми для 111: "Не хочу с ним прощаться, не хочу, чтобы Эл уходил! Форум тогда многое потеряет! ... Это ты его доконал! Определённо Эл не хочет быть даже на одном гектаре с тобой, а не то что на маленьком форуме НГ!"Эл (теперь ГОСТЬ): "Да не, благодарю конечно за слова поддержки, но Марик, хоть и несёт иногда чушь, по сутибезобидный".таноми Электрону: "Да шучу я!"Так ты решил, что я шутила над Электроном, а не над тобой?В чём беда? Что с извилиной?Даже первоклассник бы понял, что к чему! Или притворяешься дурочкой?