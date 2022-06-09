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≡ Сенатор поддержала идею снижения пенсионного возраста для женщин
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44428
Сенатор поддержала идею снижения пенсионного возраста для женщин
Отправлено: 09.06.22 - 16:41
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Депутат сената Дана Нуржигит поддержала предложение о снижении пенсионного возраста для женщин. Прогнозы, на которых семь лет назад основывалось повышение пенсионного возраста, не соответствуют реальности, подчеркнула депутат.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5318
Re: Сенатор поддержала идею снижения пенсионного возраста для...
Отправлено: 09.06.22 - 16:41
#1
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"Они внесли свои предложения, мы внесли свои. Наши предложения им тоже понравились,
А воз и ныне там, это называется самолюбованием
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14204
Re: Сенатор поддержала идею снижения пенсионного возраста для...
Отправлено: 09.06.22 - 17:03
#2
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Смело.
После ноль первого то..
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
49
Re: Сенатор поддержала идею снижения пенсионного возраста для...
Отправлено: 09.06.22 - 17:10
#3
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Не дождетесь. И почему только женщины
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О
§ Ольга kost
(Пользователи)
Регистрация:
28.05.19
Сообщений:
7
Re: Сенатор поддержала идею снижения пенсионного возраста для...
Отправлено: 09.06.22 - 18:25
#4
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А что в оправдание будут говорить людям, допустим если примут это предложение, которым сейчас 59,60 лет? А тем, кто не дожил, будучи в этом возрасте, возможно от стресса на работе? Кто вернёт им это время? Как обычно промолчат. Как с коронавирусом, тишина просто сейчас, как будто ничего и не было. Школьники, которые закончили 9 класс, какие знания получили? 1,5 года (7,8 класс) просидели типа на домашнем обучении, сами "осваивали" физику, химию, геометрию, алгебру. Выпнут из школы, иди поступай, никто уже не вспомнит про коронавирус. Слов нет просто.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5318
Re: Сенатор поддержала идею снижения пенсионного возраста для...
Отправлено: 09.06.22 - 19:09
#5
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Я вот не помню при союзе Верховный совет (тогдашний парламент) чтоб круглый год заседал и что-то вякал. Помню, депутаты соберутся раз в полгода , порешают и по домам, все работали рядом с нами. Вспомнил, я там речь толкал за Любовь Бондарь, она от Аркалыка баллотировалась. А сейчас одни "работяги"
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