Re: Сенатор поддержала идею снижения пенсионного возраста для...

Отправлено: - 18:25

А что в оправдание будут говорить людям, допустим если примут это предложение, которым сейчас 59,60 лет? А тем, кто не дожил, будучи в этом возрасте, возможно от стресса на работе? Кто вернёт им это время? Как обычно промолчат. Как с коронавирусом, тишина просто сейчас, как будто ничего и не было. Школьники, которые закончили 9 класс, какие знания получили? 1,5 года (7,8 класс) просидели типа на домашнем обучении, сами "осваивали" физику, химию, геометрию, алгебру. Выпнут из школы, иди поступай, никто уже не вспомнит про коронавирус. Слов нет просто.