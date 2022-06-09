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≡ Вкладчики ЕНПФ вместо дохода от управления пенсионными активами с начала года получили убыток
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44428
Вкладчики ЕНПФ вместо дохода от управления пенсионными активами с начала года получили убыток
Отправлено: 09.06.22 - 18:11
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Доходность пенсионных активов в ЕНПФ за пять месяцев 2022 года сложилась отрицательной – потери составили 1,35% при инфляции 8,8%. Об этом свидетельствуют данные из выписки с ИПС вкладчика фонда.
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§ Ольга kost
(Пользователи)
Регистрация:
28.05.19
Сообщений:
7
Re: Вкладчики ЕНПФ вместо дохода от управления пенсионными...
Отправлено: 09.06.22 - 18:11
#1
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Объяснения то у них всегда есть. По итогу то накопления уменьшаются. "Отличная работа" ЕНПФ. На депозите Каспий банка выгоднее копить.
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