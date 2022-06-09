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Вкладчики ЕНПФ вместо дохода от управления пенсионными активами с начала года получили убыток
Вкладчики ЕНПФ вместо дохода от управления пенсионными активами с начала года получили убыток
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