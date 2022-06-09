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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 149 из 149«1...147148149
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14193
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 16:17
#2221
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Пооазительно, сварили бежбар, на него два теста, одно только съели.
Другое заморозили.
Не лезет мясо конина с тестом и все тут..
Завтрак с вареных яиц всмятку..
Не, не жалею о том, что купил думающую кастрюлю..
Ну на старости типа того что то нужно, в молодости плевать..
А вот для детей, особенно новорожденных, это как необходимость..
Был блендер, по моему за 28 мы брали три года назад, но с этой кастрюлей конечно, разные классы..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14193
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 16:21
#2222
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Сегодня собрание, выборы председателя, меня народ выдвигает в качестве советника.
Не знаю, соглашаться или нет..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14193
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 16:28
#2223
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Еще..
О Пугачеврй уже снят фильм, до того подлый, который говорит о том, что Пугачева выбирала геев и спала буквально с бомжами..
Что даже на Первом его хотят пока запретить и немного переделать..
Пропаганда Соловьева и Пескова..
По моему это низость и подлость этих пропагандистов..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5473
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 16:35
#2224
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Цитата:
111:
Подучи историю.. А то мне прям как то неловко..

---Да уж !! Мало ли что ты имел ввиду ?? У тебя вон и Зеленский герой !
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5473
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 16:39
#2225
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Цитата:
111:
в качестве советника.

--А чего сразу не в главные !?! Столько же тем сразу можно здесь поместить .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14193
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 16:40
#2226
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Цитата:
Гога:
тебя вон и Зеленский герой !

Он не героически защищает страну?
Даже был на фронте.
Неумело противостоит силам оккупантов, превосходящей их в технике в десять раз, а в военных в шесть раз?

[Исправлено: 111, 09.06.2022 - 16:41]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5473
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 16:41
#2227
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Цитата:
111:
Он не героически защищает страну?

---Вместе с бойцами **Азов**а ?? Так же ? Они тоже герои !!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14193
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 16:52
#2228
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Цитата:
Гога:
Вместе с бойцами **Азов**а ?? Так же ?

Вместе со всем народом, который пошел на войну с оккупантами, убивающими их детей, стариков и женщин..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5473
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 17:12
#2229
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Цитата:
111:
Вместе со всем народом

--Я тебя не про народ спрашиваю , а про батальон *АЗОВ* - выделено крупными буквами .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14193
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 17:14
#2230
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Цитата:
Гога:
Я тебя не про народ спрашиваю , а про батальон *

Армия Украины может быть отдельно от народа?
По моему ты опять и опять пишешь глупую чушь..
Хотя она бывает ли когда либо умной, не знаю.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5473
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 17:23
#2231
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Цитата:
111:
опять пишешь глупую чушь..

---Ну что ты вертишься ? Вопрос не удобный ? Уже и буквы выделил . Теперь ты приплел армию к народу . А спрашиваю - про батальон *АЗОВ* , читай ещё раз ---***АЗОВ***.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14193
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 17:25
#2232
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Цитата:
Гога:
Ну что ты вертишься ? Вопрос не удобный ?

Хех..
Это почему неудобный?
Народ и армия едины.
На Украине.
Потому что все вместе добивают оккупантов на местах их преступлений..
Тут ответ один.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5473
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 17:28
#2233
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Цитата:
111:

----#2230 - Что же ты мой вопрос не весь процитировал , а обрубил на неудобном для тебя месте ???((((((Гога:Я тебя не про народ спрашиваю , а про батальон *))))) Что же название батальона испугало тебя ? :-( ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14193
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 17:28
#2234
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А пороть чушь и говорить, что например Кантемировцы это не народ России, по моему это самые глупые аналогии..
Тебе премия.
Ты выиграл календарик..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14193
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 17:30
#2235
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Цитата:
Гога:
Что же ты мой вопрос не

Если ты заметил, я цитирую всегда не целые комменты.
Ибо обычно это ответ на комментарий.
Опять порешь чушь?
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