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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 16:17
Пооазительно, сварили бежбар, на него два теста, одно только съели.
Другое заморозили.
Не лезет мясо конина с тестом и все тут..
Завтрак с вареных яиц всмятку..
Не, не жалею о том, что купил думающую кастрюлю..
Ну на старости типа того что то нужно, в молодости плевать..
А вот для детей, особенно новорожденных, это как необходимость..
Был блендер, по моему за 28 мы брали три года назад, но с этой кастрюлей конечно, разные классы..
Другое заморозили.
Не лезет мясо конина с тестом и все тут..
Завтрак с вареных яиц всмятку..
Не, не жалею о том, что купил думающую кастрюлю..
Ну на старости типа того что то нужно, в молодости плевать..
А вот для детей, особенно новорожденных, это как необходимость..
Был блендер, по моему за 28 мы брали три года назад, но с этой кастрюлей конечно, разные классы..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 16:21
Сегодня собрание, выборы председателя, меня народ выдвигает в качестве советника.
Не знаю, соглашаться или нет..
Не знаю, соглашаться или нет..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 16:28
Еще..
О Пугачеврй уже снят фильм, до того подлый, который говорит о том, что Пугачева выбирала геев и спала буквально с бомжами..
Что даже на Первом его хотят пока запретить и немного переделать..
Пропаганда Соловьева и Пескова..
По моему это низость и подлость этих пропагандистов..
О Пугачеврй уже снят фильм, до того подлый, который говорит о том, что Пугачева выбирала геев и спала буквально с бомжами..
Что даже на Первом его хотят пока запретить и немного переделать..
Пропаганда Соловьева и Пескова..
По моему это низость и подлость этих пропагандистов..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 16:35
Цитата:
---Да уж !! Мало ли что ты имел ввиду ?? У тебя вон и Зеленский герой !
111:
Подучи историю.. А то мне прям как то неловко..
Подучи историю.. А то мне прям как то неловко..
---Да уж !! Мало ли что ты имел ввиду ?? У тебя вон и Зеленский герой !
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 16:39
Цитата:
--А чего сразу не в главные !?! Столько же тем сразу можно здесь поместить .
111:
в качестве советника.
в качестве советника.
--А чего сразу не в главные !?! Столько же тем сразу можно здесь поместить .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 16:40
Цитата:
Он не героически защищает страну?
Даже был на фронте.
Неумело противостоит силам оккупантов, превосходящей их в технике в десять раз, а в военных в шесть раз?
[Исправлено: 111, 09.06.2022 - 16:41]
Гога:
тебя вон и Зеленский герой !
тебя вон и Зеленский герой !
Он не героически защищает страну?
Даже был на фронте.
Неумело противостоит силам оккупантов, превосходящей их в технике в десять раз, а в военных в шесть раз?
[Исправлено: 111, 09.06.2022 - 16:41]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 16:41
Цитата:
---Вместе с бойцами **Азов**а ?? Так же ? Они тоже герои !!
111:
Он не героически защищает страну?
Он не героически защищает страну?
---Вместе с бойцами **Азов**а ?? Так же ? Они тоже герои !!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 16:52
Цитата:
Вместе со всем народом, который пошел на войну с оккупантами, убивающими их детей, стариков и женщин..
Гога:
Вместе с бойцами **Азов**а ?? Так же ?
Вместе с бойцами **Азов**а ?? Так же ?
Вместе со всем народом, который пошел на войну с оккупантами, убивающими их детей, стариков и женщин..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 17:12
Цитата:
--Я тебя не про народ спрашиваю , а про батальон *АЗОВ* - выделено крупными буквами .
111:
Вместе со всем народом
Вместе со всем народом
--Я тебя не про народ спрашиваю , а про батальон *АЗОВ* - выделено крупными буквами .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 17:14
Цитата:
Армия Украины может быть отдельно от народа?
По моему ты опять и опять пишешь глупую чушь..
Хотя она бывает ли когда либо умной, не знаю.
Гога:
Я тебя не про народ спрашиваю , а про батальон *
Я тебя не про народ спрашиваю , а про батальон *
Армия Украины может быть отдельно от народа?
По моему ты опять и опять пишешь глупую чушь..
Хотя она бывает ли когда либо умной, не знаю.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 17:23
Цитата:
---Ну что ты вертишься ? Вопрос не удобный ? Уже и буквы выделил . Теперь ты приплел армию к народу . А спрашиваю - про батальон *АЗОВ* , читай ещё раз ---***АЗОВ***.
111:
опять пишешь глупую чушь..
опять пишешь глупую чушь..
---Ну что ты вертишься ? Вопрос не удобный ? Уже и буквы выделил . Теперь ты приплел армию к народу . А спрашиваю - про батальон *АЗОВ* , читай ещё раз ---***АЗОВ***.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 17:25
Цитата:
Хех..
Это почему неудобный?
Народ и армия едины.
На Украине.
Потому что все вместе добивают оккупантов на местах их преступлений..
Тут ответ один.
Гога:
Ну что ты вертишься ? Вопрос не удобный ?
Ну что ты вертишься ? Вопрос не удобный ?
Хех..
Это почему неудобный?
Народ и армия едины.
На Украине.
Потому что все вместе добивают оккупантов на местах их преступлений..
Тут ответ один.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 17:28
Цитата:
----#2230 - Что же ты мой вопрос не весь процитировал , а обрубил на неудобном для тебя месте ???((((((Гога:Я тебя не про народ спрашиваю , а про батальон *))))) Что же название батальона испугало тебя ?
111:
----#2230 - Что же ты мой вопрос не весь процитировал , а обрубил на неудобном для тебя месте ???((((((Гога:Я тебя не про народ спрашиваю , а про батальон *))))) Что же название батальона испугало тебя ?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 17:28
А пороть чушь и говорить, что например Кантемировцы это не народ России, по моему это самые глупые аналогии..
Тебе премия.
Ты выиграл календарик..
Тебе премия.
Ты выиграл календарик..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 17:30
Цитата:
Если ты заметил, я цитирую всегда не целые комменты.
Ибо обычно это ответ на комментарий.
Опять порешь чушь?
Гога:
Что же ты мой вопрос не
Что же ты мой вопрос не
Если ты заметил, я цитирую всегда не целые комменты.
Ибо обычно это ответ на комментарий.
Опять порешь чушь?
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